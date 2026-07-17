Lạ lùng Argentina

Bị đẩy đến sát thất bại hết lần này đến lần khác, Argentina vẫn đứng dậy để tiến vào chung kết World Cup 2026.

Argentina liên tục bị đẩy đến sát thất bại nhưng vẫn tìm được đường vào chung kết World Cup 2026.

“What doesn’t kill you makes you stronger” - điều không thể đánh gục ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn. Câu hát nổi tiếng trong ca khúc Stronger của Kelly Clarkson dường như được viết riêng cho hành trình của Argentina tại World Cup 2026, dù bản nhạc ấy vốn chẳng liên quan đến bóng đá.

Argentina không đi đến trận chung kết bằng con đường bằng phẳng. Đội đương kim vô địch liên tục trượt chân, chao đảo và nhiều lần chỉ còn cách vực thẳm vài phút. Nhưng sau mỗi cú đánh, họ lại đứng dậy với một phiên bản lì lợm hơn. Những gì không thể kết thúc giấc mơ của Lionel Messi cùng đồng đội rốt cuộc chỉ khiến niềm tin trong họ lớn thêm.

Cape Verde từng khiến Argentina sợ hãi ở vòng 1/32. Ai Cập dẫn trước 2-0 đến tận phút 79 tại vòng 16 đội. Thụy Sĩ gỡ hòa trong trận tứ kết và có thời điểm chơi đầy hứng khởi. Tuyển Anh cũng mở tỷ số ở bán kết rồi lùi sâu bảo vệ lợi thế.

Mỗi trận đấu là một lần Argentina tiến gần cái chết. Mỗi lần thoát hiểm lại trở thành một lớp áo giáp mới cho nhà đương kim vô địch.

Điều không thể đánh gục Argentina

Argentina không phải đội bóng hay nhất trong mọi phút đã chơi tại World Cup năm nay. Họ từng để những đối thủ bị đánh giá thấp hơn dồn ép, mắc lỗi phòng ngự và đánh mất quyền kiểm soát. Có những thời điểm, đội bóng của Lionel Scaloni trông mệt mỏi, mong manh và hoàn toàn có thể bị loại.

Nhưng khả năng sinh tồn của Argentina không nằm ở việc tránh được khó khăn. Sức mạnh của họ đến từ cách phản ứng khi khó khăn đã xảy ra.

Trước Ai Cập, hai bàn thua tưởng như đóng lại cánh cửa đi tiếp. Thay vì hoảng loạn, Argentina kiên trì đẩy đội hình lên, chuyền bóng và chờ một khe hở. Khi bàn đầu tiên xuất hiện, cả hệ thống lập tức tìm lại nhịp điệu. Đối thủ bắt đầu sợ hãi, còn Argentina hiểu rằng họ vẫn còn sống.

Kịch bản ấy tiếp tục xuất hiện trước tuyển Anh. Bàn mở tỷ số của Anthony Gordon đưa “Tam sư” đến rất gần trận chung kết World Cup thứ hai trong lịch sử. HLV Thomas Tuchel kéo đội hình xuống thấp, gia cố hàng thủ và đặt cược vào khả năng chịu đựng của các học trò.

Enzo Fernandez mở đầu màn ngược dòng bằng cú sút xa đánh bại Jordan Pickford ở trận bán kết gặp tuyển Anh.

Tuy nhiên, tuyển Anh càng lùi, Argentina càng có thêm không gian để nuôi hy vọng. Những đường chuyền được thực hiện chậm rãi hơn. Các cầu thủ không vội đưa bóng vào vùng cấm mà liên tục đổi hướng tấn công, kéo hàng thủ đối phương khỏi vị trí rồi tìm khoảng trống cho những cú sút xa.

Enzo Fernandez cuối cùng đưa bóng vượt khỏi tầm với của Jordan Pickford. Đó không chỉ là bàn gỡ hòa mà còn là khoảnh khắc nỗi sợ đổi chủ. Argentina từ đội đứng trước nguy cơ bị loại trở thành những kẻ săn đuổi, trong khi tuyển Anh bắt đầu cảm nhận sức nặng của một thất bại đang tới gần.

Bàn thắng của Lautaro Martinez sau đường tạt bằng chân phải của Messi hoàn tất màn ngược dòng. Argentina không cần chơi hoàn hảo suốt 90 phút. Họ chỉ cần sống đủ lâu để tìm ra thời khắc quyết định.

Tinh thần trong bài hát Stronger không nói rằng con người sẽ không bao giờ bị tổn thương. Nó nói về khả năng bước tiếp sau tổn thương. Argentina cũng vậy. Họ không hề miễn nhiễm với sai lầm, sức ép hay những bàn thua. Điều đặc biệt nằm ở việc đội bóng ấy không để những cú đánh trở thành dấu chấm hết.

Một Argentina biết đứng dậy

Messi là biểu tượng rõ nhất cho hành trình ấy. Ở tuổi 39, anh không còn đủ tốc độ để liên tục vượt qua những hậu vệ trẻ hơn. Một số pha rê bóng trong hiệp một trước tuyển Anh kết thúc bằng việc Argentina mất quyền kiểm soát và phải phạm lỗi chiến thuật để ngăn phản công.

Thế nhưng, Messi không biến mất khỏi trận đấu. Khi cơ thể không còn cho phép anh làm mọi thứ, kinh nghiệm giúp anh lựa chọn đúng khoảnh khắc để xuất hiện. Siêu sao Argentina hút hậu vệ trong tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa, trước khi thực hiện đường chuyền quyết định cho Lautaro.

Messi không ghi bàn trước tuyển Anh nhưng góp dấu giày vào cả hai pha lập công của Argentina.

Đó cũng là sự thay đổi của Argentina. Họ vẫn xoay quanh Messi nhưng không còn chờ đội trưởng tự mình giải quyết mọi vấn đề. Enzo có thể sút xa, Lautaro có thể đánh đầu, Mac Allister sẵn sàng xâm nhập vùng cấm, còn Rodrigo De Paul duy trì nguồn năng lượng ở tuyến giữa.

Messi giữ ngọn lửa, nhưng cả tập thể cùng bảo vệ nó. Sau chức vô địch tại Qatar, Argentina không còn thi đấu với tâm thế của những người khát khao danh hiệu đầu tiên. Họ bước vào World Cup 2026 với áp lực hoàn toàn khác: bảo vệ ngai vàng, kéo dài thời đại của Messi và trở thành đội đầu tiên vô địch hai kỳ liên tiếp sau 64 năm.

Áp lực ấy từng có thể làm họ tê liệt. Ngược lại, mỗi lần thoát hiểm lại giúp Argentina tin rằng số phận vẫn chưa muốn hành trình này kết thúc. Niềm tin đó không đến từ những khẩu hiệu trong phòng thay đồ mà được xây dựng qua từng trận đấu, từng phút bị dẫn bàn và từng lần tưởng như không còn đường lui.

Tây Ban Nha đang chờ Argentina ở trận cuối cùng. Đó là đối thủ kiểm soát bóng tốt hơn, phòng ngự chắc chắn hơn và ít bộc lộ điểm yếu hơn bất kỳ đội nào Argentina từng gặp. Nhà đương kim vô địch có thể không còn cơ hội sửa sai nếu tiếp tục khởi đầu chậm hoặc để đối phương tạo lợi thế.

Nhưng sau những gì Cape Verde, Ai Cập, Thụy Sĩ và tuyển Anh đã trải qua, chẳng ai còn dám tuyên bố Argentina đã gục ngã khi trận đấu chưa kết thúc. Đội bóng này có thể bị tổn thương, bị dồn vào đường cùng và khiến người hâm mộ nhiều lần tuyệt vọng. Họ chỉ không chịu nằm lại.

Như thông điệp của Stronger, những lần suýt gục ngã không làm Argentina yếu đi. Chúng giúp đội bóng của Messi hiểu rõ hơn sức mạnh của chính mình.

Argentina chỉ cần đứng dậy thêm một lần nữa.