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Thể thao

Đội Công an TP.HCM mượn được Phan Văn Đức

  • Thứ tư, 15/7/2026 12:13 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Tạm chia tay CLB Công an Hà Nội, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Văn Đức chuyển tới khoác áo đội Công an TP.HCM theo dạng cho mượn.

Phan Văn Đức chụp ảnh mặc áo tập của CLB Công an TP.HCM và đăng tải trên trang cá nhân sáng 15/7. Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, CLB Công an Hà Nội cho đội bóng phía Nam mượn tiền vệ sinh năm 1996. Sáng 15/7, Văn Đức đã ký hợp đồng với CLB Công an TP.HCM. Hiện tại, cả hai CLB chưa chính thức công bố thương vụ này.

Văn Đức khoác áo CATPHCM ảnh 1

Hình ảnh xuất hiện trên Facebook Văn Đức sáng 15/7.

Theo hình ảnh, Văn Đức đang mặc áo tập số 8, số áo để trống ở CLB Công an TP.HCM mùa trước. Số áo 20 yêu thích của cựu sao Sông Lam Nghệ An hiện thuộc về Võ Hữu Việt Hoàng.

Mùa vừa qua, Văn Đức có 25 lần ra sân trên mọi đấu trường và ghi 3 bàn, nhưng chủ yếu vào sân từ ghế dự bị. Ngôi sao 30 tuổi không còn đóng vai kép chính như từ khi gia nhập CLB Công an Hà Nội mùa 2023, đặc biệt là sau chấn thương đứt dây chằng dù đã nỗ lực lấy lại phong độ sau khi bình phục.

Ảnh chụp của Văn Đức cho thấy nhiều khả năng Michael Olaha, đồng đội cũ của Đức "Cọt" ở SLNA và vừa chia tay đội chủ sân Vinh hè này, cũng sẽ gia nhập đội bóng phía Nam.

Về lực lượng, CLB Công an TP.HCM vừa chia tay hàng loạt cầu thủ như Mạch Ngọc Hà, Tẩy Văn Toàn, Trần Mạnh Cường, Dương Văn Hào, Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Văn Luân cùng bộ ba ngoại binh Peter Makrillos, Endrick Santos, Matheus Felipe và HLV trưởng Lê Huỳnh Đức.

Đây là những dấu hiệu cho thấy cuộc thay máu đang đến ở CLB Công an TP.HCM. Đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương muốn hướng đến mùa giải mới với nhiều tham vọng hơn và những mục tiêu cao hơn.

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Nam Giang

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