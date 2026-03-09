Tuyển nữ Iran bị đe dọa

Tuyển nữ Iran có thể gặp rắc rối sau khi các cầu thủ từ chối hát quốc ca trước trận gặp tuyển nữ Hàn Quốc tại giải Asian Cup nữ 2026.

Tuyển nữ Iran không hát quốc ca ở trận ra quân Asian Cup nữ 2026.

Trước giờ bóng lăn tại sân Gold Coast hôm 3/3, toàn bộ cầu thủ Iran im lặng khi quốc ca vang lên và không thực hiện nghi thức chào cờ. Động thái được xem như thông điệp phản đối trong bối cảnh căng thẳng trong nước leo thang. Tuy nhiên, hành động đó nhanh chóng vấp phải phản ứng gay gắt từ một số nhân vật trên truyền thông nhà nước.

Người dẫn chương trình Mohammad Reza Shahbazi công kích đội tuyển, cho rằng những hành động bị xem là chống lại lợi ích quốc gia phải bị xử lý nghiêm khắc. Phát biểu làm dấy lên lo ngại rằng các cầu thủ có thể đối mặt với những rủi ro khi trở về nước, bởi luật pháp Iran có những quy định rất nghiêm ngặt.

Sự việc khiến nhiều tổ chức quốc tế lên tiếng quan ngại. Giám đốc Điều hành Hội đồng Người tị nạn, ông Paul Power nhận định với những gì xảy ra, các thành viên đội tuyển nữ Iran có thể đối mặt với nguy cơ bị bắt nếu phải trở về quê nhà.

Trong khi đó, nhà báo Ali Bornaei kêu gọi chính phủ Australia xem xét hỗ trợ các cầu thủ, đồng thời gửi thông điệp tới Ngoại trưởng Penny Wong rằng mạng sống của tuyển nữ Iran có thể đang bị đe dọa sau khi họ bị một số kênh truyền thông trong nước gắn mác phản bội.

Khi chạm trán tuyển nữ Philippines ở trận đấu cuối cùng của giải, các cầu thủ Iran hát quốc ca và thực hiện nghi thức chào cờ bình thường. Giới quan sát cho rằng thay đổi này có thể xuất phát từ áp lực và nỗi lo về hậu quả sau hành động phản đối trước đó.