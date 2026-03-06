Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lời khen của Lewandowski dành cho Rashford

  • Thứ sáu, 6/3/2026 19:04 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Robert Lewandowski khen ngợi Marcus Rashford toàn diện khi tiền đạo thuộc biên chế MU hồi sinh phong độ tại Barcelona.

Rashford hồi sinh mạnh mẽ tại Barca.

Chia sẻ với Sky Sports, Lewandowski cho rằng Rashford là mẫu cầu thủ sở hữu gần như mọi phẩm chất của một tiền đạo hiện đại. Theo chân sút người Ba Lan, chỉ sau vài buổi tập cùng nhau, anh đã nhận ra tiềm năng lớn của cầu thủ người Anh.

"Cậu ấy có mọi thứ. Tốc độ, kỹ thuật, khả năng dứt điểm, chân trái, chân phải và kỹ năng. Nhưng Marcus là kiểu cầu thủ nếu bạn trao cho cậu ấy sự tự tin và cho cậu ấy thấy rằng bạn tin tưởng, cậu ấy có thể đáp lại 200%", Lewandowski nói.

Những lời khen này càng trở nên đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh Rashford không còn nằm trong kế hoạch của Manchester United. Sau khi mất vị trí dưới thời HLV Ruben Amorim, tiền đạo 28 tuổi rời Old Trafford theo dạng cho mượn và gia nhập Barcelona theo hợp đồng một mùa giải.

Tại Camp Nou, Rashford nhanh chóng tìm lại cảm hứng thi đấu. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã ghi 10 bàn và có 13 kiến tạo sau 36 trận trên mọi đấu trường. Phong độ của Rashford đặc biệt ấn tượng tại Champions League. Anh ghi 5 bàn và kiến tạo 4 lần chỉ sau 8 trận, với tổng cộng 464 phút thi đấu.

Tiền đạo người Anh cũng giành danh hiệu đầu tiên trong màu áo Barcelona khi đội bóng xứ Catalonia đánh bại Real Madrid để vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha.

Barcelona có quyền mua đứt Rashford sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha được cho là muốn đàm phán lại mức phí 26 triệu bảng mà Manchester United yêu cầu.

Đào Trần

  • Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

