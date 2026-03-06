Lời khen của Lewandowski dành cho Rashford

Robert Lewandowski khen ngợi Marcus Rashford toàn diện khi tiền đạo thuộc biên chế MU hồi sinh phong độ tại Barcelona.

Rashford hồi sinh mạnh mẽ tại Barca.

Chia sẻ với Sky Sports, Lewandowski cho rằng Rashford là mẫu cầu thủ sở hữu gần như mọi phẩm chất của một tiền đạo hiện đại. Theo chân sút người Ba Lan, chỉ sau vài buổi tập cùng nhau, anh đã nhận ra tiềm năng lớn của cầu thủ người Anh.

"Cậu ấy có mọi thứ. Tốc độ, kỹ thuật, khả năng dứt điểm, chân trái, chân phải và kỹ năng. Nhưng Marcus là kiểu cầu thủ nếu bạn trao cho cậu ấy sự tự tin và cho cậu ấy thấy rằng bạn tin tưởng, cậu ấy có thể đáp lại 200%", Lewandowski nói.

Những lời khen này càng trở nên đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh Rashford không còn nằm trong kế hoạch của Manchester United. Sau khi mất vị trí dưới thời HLV Ruben Amorim, tiền đạo 28 tuổi rời Old Trafford theo dạng cho mượn và gia nhập Barcelona theo hợp đồng một mùa giải.

Tại Camp Nou, Rashford nhanh chóng tìm lại cảm hứng thi đấu. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã ghi 10 bàn và có 13 kiến tạo sau 36 trận trên mọi đấu trường. Phong độ của Rashford đặc biệt ấn tượng tại Champions League. Anh ghi 5 bàn và kiến tạo 4 lần chỉ sau 8 trận, với tổng cộng 464 phút thi đấu.

Tiền đạo người Anh cũng giành danh hiệu đầu tiên trong màu áo Barcelona khi đội bóng xứ Catalonia đánh bại Real Madrid để vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha.

Barcelona có quyền mua đứt Rashford sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha được cho là muốn đàm phán lại mức phí 26 triệu bảng mà Manchester United yêu cầu.

