Thể thao

PSG ra giá kỷ lục cho Haaland

  • Thứ bảy, 21/2/2026 07:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Paris Saint-Germain được cho là sẵn sàng chiêu mộ Erling Haaland với mức phí có thể chạm ngưỡng 200 triệu euro.

PSG muốn có Haaland.

Theo Fichajes, Paris Saint-Germain đã bắt đầu những bước đi đầu tiên nhằm tiếp cận tình hình hợp đồng của tiền đạo người Na Uy đang khoác áo Manchester City. Đội bóng thủ đô nước Pháp yêu cầu bộ phận tuyển trạch theo dõi sát sao mọi diễn biến liên quan đến tương lai của chân sút này.

Haaland vẫn còn hợp đồng với Man City đến mùa hè năm 2034. Tuy nhiên, PSG tin rằng cơ hội đàm phán có thể xuất hiện nếu có biến động trên băng ghế huấn luyện tại Etihad. Khả năng HLV Pep Guardiola rời đội vào cuối mùa được xem là yếu tố then chốt có thể ảnh hưởng đến quyết định của tiền đạo người Na Uy.

Trong trường hợp “cánh cửa” mở ra, PSG sẵn sàng đưa ra một dự án đầy tham vọng, với Haaland là trung tâm cả về chuyên môn lẫn hình ảnh thương mại. Đội bóng nước Pháp được cho là không ngại chi gần 200 triệu euro để thuyết phục Man City nhả người. Nếu thương vụ xảy ra, đây có thể trở thành vụ bán cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh.

Với PSG, khoản đầu tư khổng lồ đó không chỉ đơn thuần là mua một chân sút đẳng cấp. Đó còn là lời khẳng định tham vọng chinh phục Champions League và vị thế của họ tại châu Âu. Nếu thành công, Haaland có thể trở thành biểu tượng mới tại Parc des Princes, mở ra giai đoạn tái thiết với mục tiêu duy nhất: thống trị đấu trường châu lục.

Duy Anh

