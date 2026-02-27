Chấn thương bất thường của Mbappe

Tiền đạo người Pháp được cho là đã thi đấu suốt 6 tuần qua trong tình trạng đau đầu gối nghiêm trọng và sẽ phải tạm nghỉ ít nhất 3 trận để điều trị.

Truyền thông Pháp bày tỏ lo ngại về thể trạng của Mbappe trước thềm World Cup 2026. Theo L'Equipe, ngôi sao của Real Madrid đang chịu một cơn đau đầu gối được mô tả là “chưa từng có”. Vấn đề này không xuất hiện đột ngột, mà kéo dài trong nhiều tuần.

Cụ thể, Mbappe được cho là đã ra sân cho Real Madrid suốt 6 tuần qua với thể trạng không đảm bảo. Có thông tin cho rằng anh gần như phải thi đấu “trên một chân”.

Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tăng tốc, thứ vốn là vũ khí nguy hiểm nhất của tiền đạo 27 tuổi. Trên sân, những pha bứt tốc quen thuộc không còn đạt ngưỡng tối đa như trước.

Trước nguy cơ chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn, Mbappe sẽ bước vào giai đoạn điều trị chạy đua với thời gian. Mục tiêu là tránh phải can thiệp phẫu thuật. Trong ngắn hạn, anh dự kiến vắng mặt ít nhất 3 trận đấu để tập trung hồi phục.

Thông tin này khiến người hâm mộ Pháp không khỏi lo lắng. Mbappe vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển ở các giải đấu lớn. Bất kỳ vấn đề thể lực nào của anh đều tác động trực tiếp đến tham vọng của “Les Bleus”.

Về phía Real Madrid, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhiều khả năng thận trọng trong việc sử dụng tiền đạo chủ lực. Mùa giải đang bước vào giai đoạn quan trọng, nhưng rủi ro dài hạn rõ ràng lớn hơn lợi ích ngắn hạn.

Cuộc chạy đua với thời gian đã bắt đầu. Và với một cầu thủ sống nhờ tốc độ như Mbappe, đầu gối lúc này quan trọng không kém bất kỳ danh hiệu nào.