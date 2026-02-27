Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chấn thương bất thường của Mbappe

  • Thứ sáu, 27/2/2026 15:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền đạo người Pháp được cho là đã thi đấu suốt 6 tuần qua trong tình trạng đau đầu gối nghiêm trọng và sẽ phải tạm nghỉ ít nhất 3 trận để điều trị.

Truyền thông Pháp bày tỏ lo ngại về thể trạng của Mbappe trước thềm World Cup 2026. Theo L'Equipe, ngôi sao của Real Madrid đang chịu một cơn đau đầu gối được mô tả là “chưa từng có”. Vấn đề này không xuất hiện đột ngột, mà kéo dài trong nhiều tuần.

Cụ thể, Mbappe được cho là đã ra sân cho Real Madrid suốt 6 tuần qua với thể trạng không đảm bảo. Có thông tin cho rằng anh gần như phải thi đấu “trên một chân”.

Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tăng tốc, thứ vốn là vũ khí nguy hiểm nhất của tiền đạo 27 tuổi. Trên sân, những pha bứt tốc quen thuộc không còn đạt ngưỡng tối đa như trước.

Trước nguy cơ chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn, Mbappe sẽ bước vào giai đoạn điều trị chạy đua với thời gian. Mục tiêu là tránh phải can thiệp phẫu thuật. Trong ngắn hạn, anh dự kiến vắng mặt ít nhất 3 trận đấu để tập trung hồi phục.

Thông tin này khiến người hâm mộ Pháp không khỏi lo lắng. Mbappe vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển ở các giải đấu lớn. Bất kỳ vấn đề thể lực nào của anh đều tác động trực tiếp đến tham vọng của “Les Bleus”.

Về phía Real Madrid, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhiều khả năng thận trọng trong việc sử dụng tiền đạo chủ lực. Mùa giải đang bước vào giai đoạn quan trọng, nhưng rủi ro dài hạn rõ ràng lớn hơn lợi ích ngắn hạn.

Cuộc chạy đua với thời gian đã bắt đầu. Và với một cầu thủ sống nhờ tốc độ như Mbappe, đầu gối lúc này quan trọng không kém bất kỳ danh hiệu nào.

Hà Trang

Mbappe Kylian Mbappe L'Equipe World Cup 2026 Kylian Mbappé Thể trạng Đầu gối

    Đọc tiếp

    PSG tra cho Mbappe 61 trieu euro hinh anh

    PSG trả cho Mbappe 61 triệu euro

    21:58 23/2/2026 21:58 23/2/2026

    0

    PSG buộc phải trả 61 triệu euro cho Kylian Mbappe, khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa nhà vô địch Ligue 1 và cầu thủ người Pháp.

    The kho cho Mbappe hinh anh

    Thế khó cho Mbappe

    12 giờ trước 05:09 27/2/2026

    0

    Kylian Mbappe buộc phải tạm dừng thi đấu để xử lý dứt điểm chấn thương đầu gối trái, nhưng anh không muốn phẫu thuật vì lo ngại ảnh hưởng đến World Cup.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý