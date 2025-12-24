Felix đã đúng khi nghe lời Ronaldo

Quyết định rời châu Âu để sang Saudi Arabia thi đấu của Joao Felix được xem là nước đi đúng đắn, giúp chân sút này vực dậy sự nghiệp.

Felix đã đúng khi gia nhập Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Nghe lời đàn anh Cristiano Ronaldo, Felix gia nhập Al Nassr với mức phí khoảng 50 triệu euro, bắt đầu hành trình chơi bóng ở một giải đấu hoàn toàn mới. Anh được thi đấu trong môi trường ít áp lực hơn, có thể tự do thể hiện kỹ thuật và sự sáng tạo vốn có.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Jesus, Felix nhanh chóng trở thành mảnh ghép quan trọng trong đội hình toàn sao của Al Nassr. Ở tuổi 26, anh đang đạt phong độ cao nhất sự nghiệp với 16 bàn thắng và 5 kiến tạo chỉ sau 18 trận, những con số tốt nhất mà Félix từng đạt được trong một giai đoạn ngắn.

Quan trọng hơn, lối chơi của anh trở nên thanh thoát, tự tin và hiệu quả, điều từng mai một trong quãng thời gian thi đấu tại châu Âu.

Sau nhiều năm vật lộn với áp lực khổng lồ ở lục địa già, Felix dường như đã tìm lại chính mình. Từng được xem là “viên ngọc quý” của bóng đá Bồ Đào Nha, anh khiến cả châu Âu chấn động khi Atletico Madrid chi gần 130 triệu euro để đưa anh về từ Benfica.

Felix rực sáng ở Al Nassr.

Tuy nhiên, tại Tây Ban Nha, rồi sau đó là những quãng thời gian không trọn vẹn trong màu áo Chelsea hay AC Milan, tài năng của Felix chưa bao giờ được khai thác đúng kỳ vọng. Áp lực, sự thiếu ổn định về chiến thuật và niềm tin dần bào mòn sự tự tin của cầu thủ sinh năm 1999.

Dĩ nhiên, vẫn còn đó những tranh luận về chất lượng giải đấu Saudi Arabia. Nhưng không thể phủ nhận rằng, tại đây, Felix tìm lại niềm vui chơi bóng và giá trị của bản thân. Quan trọng hơn, màn tỏa sáng của anh đến đúng thời điểm World Cup 2026 gần kề. Felix vẫn đang có chỗ đứng trong hệ thống của HLV Roberto Martinez.

Với hợp đồng kéo dài đến năm 2027, tương lai trước mắt của Felix gắn liền với tham vọng đưa Al Nassr thống trị bóng đá Saudi Arabia và vươn tầm châu Á.