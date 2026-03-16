Nền kinh tế số 2 thế giới khởi đầu tốt hơn dự báo

Sản xuất, tiêu dùng và đầu tư của Trung Quốc đều tăng mạnh hơn dự báo trong 2 tháng đầu năm, song triển vọng tăng trưởng đang bị phủ bóng bởi xung đột leo thang ở Trung Đông.

Các chỉ số kinh tế chủ chốt của Trung Quốc khởi đầu năm 2026 đang tích cực hơn dự báo, cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trước khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng toàn cầu.

Tín hiệu tích cực

Theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 16/3, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc đã tăng 6,3% trong tháng 1-2 so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 9/2025 và cao hơn đáng kể so với mức 5,2% của tháng 12 năm ngoái.

Đầu tư tài sản cố định cũng bất ngờ tăng 1,8% trong 2 tháng đầu năm, sau khi chỉ số này ghi nhận lần suy giảm đầu tiên trong lịch sử vào năm 2025. Trong khi đó, doanh số bán lẻ tăng 2,8%, vượt dự báo trung vị 2,5% của các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát và cải thiện rõ rệt so với mức 0,9% của tháng 12/2025.

“Các chỉ số kinh tế chủ chốt trong tháng 1 và 2 cho thấy sự phục hồi rõ rệt, nền kinh tế khởi đầu năm khá tích cực", cơ quan thống kê Trung Quốc cho biết trong thông cáo đi kèm dữ liệu. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo môi trường bên ngoài đang trở nên phức tạp hơn khi rủi ro địa chính trị gia tăng.

Trung Quốc thường công bố dữ liệu gộp của tháng 1 và tháng 2 để giảm sai lệch do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán diễn ra vào thời điểm khác nhau mỗi năm.

Bất động sản vẫn là điểm yếu

Dù các chỉ số kinh tế cải thiện, lĩnh vực bất động sản - vốn là điểm nghẽn lớn của nền kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục suy giảm.

Đầu tư bất động sản giảm 11,1% trong 2 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, dù mức giảm này vẫn thấp hơn dự báo giảm 19,3% của các nhà kinh tế.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực thành thị tăng lên 5,3%, cao hơn tất cả dự báo trong khảo sát của Bloomberg.

Nền kinh tế Trung Quốc bước vào năm 2026 với nền tảng tương đối vững sau khi tăng trưởng chậm lại trong năm trước. Trong quý IV/2025, GDP nước này chỉ tăng 4,5% so với cùng kỳ, mức thấp nhất kể từ khi nền kinh tế mở cửa trở lại sau các đợt phong tỏa Covid-19 vào cuối năm 2022.

Tiêu dùng trong nước và đầu tư suy yếu là hai yếu tố chính khiến đà tăng trưởng chậm lại trong giai đoạn cuối năm ngoái.

Chiến sự Trung Đông phủ bóng triển vọng

Triển vọng kinh tế Trung Quốc trong thời gian tới được cho là phụ thuộc lớn vào diễn biến của xung đột tại Trung Đông, bắt đầu từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran cuối tháng 2.

Cuộc chiến đã gây biến động mạnh trên thị trường năng lượng và làm dấy lên nguy cơ gián đoạn thương mại toàn cầu. Dù Trung Quốc ít dễ bị tổn thương trước cú sốc giá dầu so với nhiều nền kinh tế châu Á khác, nền kinh tế nước này vẫn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu.

Theo các nhà kinh tế của Bloomberg Economics, rủi ro lớn nhất đối với Trung Quốc không nằm ở lạm phát mà là sự suy giảm mạnh của nhu cầu toàn cầu đối với hàng hóa xuất khẩu.

“Nếu xung đột kéo dài, biến động trên thị trường có thể lan sang nền kinh tế thực. Điều đó sẽ khiến việc đạt mục tiêu tăng trưởng của chính phủ trở nên khó khăn hơn", nhóm chuyên gia nhận định.

Bắc Kinh gần đây đã hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 xuống 4,5-5%, mức tham vọng thấp nhất kể từ năm 1991. Dù vậy, các nhà lãnh đạo Trung Quốc từ lâu nổi tiếng với việc đạt được các mục tiêu kinh tế đã đặt ra.

Trong bối cảnh đó, cách thức chính phủ thúc đẩy tăng trưởng năm nay sẽ được theo dõi sát sao, đặc biệt khi nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào xuất khẩu - yếu tố đang làm gia tăng căng thẳng thương mại với nhiều đối tác và chưa mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng trong nước.