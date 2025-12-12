Đồng loạt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự

Ngày 12/12, Công an nhiều địa phương đã tổ chức lễ ra quân, chủ động triển khai cao điểm phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trong các sự kiện lớn, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2026.

Các lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Hưởng ứng chỉ đạo của Bộ Công an về mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và các sự kiện lớn của đất nước, ngày 12/12, Công an nhiều địa phương đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân.

Hưng Yên huy động tối đa lực lượng triển khai đợt cao điểm

Dự lễ ra quân tại Hưng Yên có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc, lãnh đạo Công an tỉnh, cùng 800 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng Công an tỉnh và lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở.

Phát lệnh ra quân, Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đợt cao điểm được triển khai từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 16/3/2026.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ chủ động nắm, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp ủy, chính quyền cơ sở các chủ trương, giải pháp, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; đồng thời phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đợt ra quân.

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, phát biểu tại Lễ ra quân. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Công an toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm trọng điểm, đang gia tăng, tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động đường dây, băng nhóm, tình trạng "tín dụng đen," sản xuất buôn bán hàng giả, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm... ngay từ cơ sở, không để phức tạp, gia tăng, gây bức xúc.

Cùng với đó, lực lượng Công an tỉnh chủ động phối hợp các cấp, ngành đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tạo chiến dịch truyền thông mạnh mẽ; tích cực vận động nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, kịp thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm nhằm động viên, khích lệ, cổ vũ quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

"Với mục tiêu cao nhất là giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện lớn của đất nước, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân, các lực lượng Công an tỉnh tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống: không khiếu kiện; không xảy ra trọng án; không xảy ra tai nạn giao thông, cháy, nổ nghiêm trọng," Thiếu tướng Trần Xuân Ánh nhấn mạnh. Sau lễ ra quân, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức diễu hành trên một số tuyến đường tại địa bàn.

Đắk Lắk siết chặt an ninh trên toàn tuyến trong đợt cao điểm

Tại lễ ra quân, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị, Công an xã, phường đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong đó, các đơn vị nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chủ động nhận diện, dự báo chính xác những vấn đề liên quan an ninh trật tự phạm vi toàn tỉnh, từng địa bàn, lĩnh vực để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện.

Các đơn vị tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh biên giới, an ninh chính trị nội bộ, thông tin, truyền thông, văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, công nhân, du lịch, an ninh mạng, an ninh trong dân tộc, tôn giáo, bảo vệ bí mật nhà nước; chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng bất mãn, chống đối tại địa bàn; phối hợp tham mưu giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám nhấn mạnh yêu cầu đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời giải quyết vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự xã hội, tội phạm trật tự xã hội có khả năng gia tăng, như: Cố ý gây thương tích; cướp giật, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm sử dụng công nghệ cao, không gian mạng để hoạt động lừa đảo, đánh bạc, mại dâm…

Các đơn vị phải quyết liệt phòng ngừa và xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, môi trường, tài nguyên khoáng sản và an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cần được thực hiện thường xuyên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân xã, phường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, nhất là trong đợt cao điểm lần này, đưa nội dung kết quả thực hiện công tác này vào việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương năm 2026 để có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và hiệu quả.

Ông Đào Mỹ đề nghị lực lượng Công an tỉnh bám sát chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để diễn biến tình hình phức tạp.

Đặc biệt, lực lượng tập trung nắm chắc tình hình để tham mưu, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu bảo đảm an ninh trên tất cả các lĩnh vực, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; đồng thời, tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.