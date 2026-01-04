Xe cộ nối đuôi nhau từ cửa ngõ phía Tây vào TP.HCM sau nghỉ lễ

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, lượng lớn xe cộ từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM khiến cửa ngõ thành phố xảy ra ùn ứ kéo dài.

Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ Tết Dương lịch, quốc lộ 1A cửa ngõ phía Tây thành phố kẹt cứng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Khoảng 16h ngày 4/1, đoạn quốc lộ 1A qua địa bàn xã Bến Lức (Tây Ninh) cách cửa ngõ phía Tây TP.HCM khoảng 10 km, xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Lượng phương tiện từ nhiều hướng đổ về đây mỗi lúc một đông, đặc biệt là xe từ các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, Cần Thơ đi Đồng Nai và TP.HCM. Hàng trăm ôtô nối đuôi nhau nhích từng chút trên cầu Bến Lức hướng về TP.HCM.

Xe cộ nối đuôi nhau di chuyển, ô tô mất nhiều giờ để di chuyển khoảng 10 km. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tương tự, từ ngã tư Bình Nhựt hướng về phường Tân An (Tây Ninh) ùn ứ kéo dài khoảng 3 km. Nhiều tài xế xe tải cho biết, họ mất hơn 2 tiếng cho quãng đường kéo dài chưa tới 10 km từ phường Tân An tới xã Bến Lức.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối của dịp nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, nhiều bạn trẻ và gia đình tranh thủ sắp xếp công việc, tay xách nách mang hành lý trở lại TP.HCM - Đồng Nai - Tây Ninh để làm việc.

Đến khoảng 17h30, xe cộ vẫn xếp hàng dài, di chuyển chậm.