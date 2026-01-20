Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe ben tông xe bán tải văng qua dải phân cách ở TP.HCM

  • Thứ ba, 20/1/2026 21:01 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Chiếc ô tô bán tải đang lưu thông ở làn giữa, bất ngờ tài xế đánh lái sang trái, cùng lúc xe ben đang lưu thông cùng chiều ở làn trong cùng lao tới tông trúng.

Ngày 20/1, Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và ô tô bán tải vừa xảy ra trên đường ĐT.744 (Nguyễn Chí Thanh).

Theo thông tin ban đầu, chiều muộn cùng ngày, chiếc ô tô bán tải lưu thông trên đường ĐT.744, hướng từ phường Chánh Hiệp đi phường Tây Nam.

Tai nan Xe ben TP.HCM anh 1

Sau khi tông trúng, xe ben lùa một đoạn trước khi hất văng ô tô bán tải sang bên kia đường.

Khi tới khu vực gần ngã tư Cây Me (phường Phú An, TP.HCM), xe bán tải bất ngờ chuyển từ làn giữa sang làn trong cùng và bị xe ben đang lưu thông cùng chiều phía sau ở làn đường này tông trúng.

Cú tông mạnh khiến xe bán tải văng qua dải phân cách, sang bên kia đường của chiều ngược lại.

Tại hiện trường, xe bán tải hư hỏng nặng, tài xế bị thương. Trên ô tô bán tải chở hai xe máy cũng bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng an ninh cơ sở đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực. Cảnh sát giao thông sau đó đến khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Dọn dẹp 'đất vàng' trung tâm TP.HCM làm vườn hoa Tết

Các khu đất đắc địa tại TP.HCM đang dần thay "áo mới", gấp rút chỉnh trang để chuyển đổi thành công viên và vườn hoa, phục vụ người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

30:1791 hôm qua

Truy nguyên nhân mảng đường lớn sụt xuống kênh Tàu Hủ ở TP.HCM

Liên quan đến vụ sạt lở bờ kênh ở TPHCM, lực lượng chức năng trước đó đã ghi nhận dấu hiệu bất thường, nghi ngờ rò rỉ nước tại mối nối các đốt cống gần hố ga.

39:2365 hôm qua

'Nữ phụ xe tắt máy xe buýt khi tài xế đột quỵ ở TP.HCM là anh hùng'

Đó là ý kiến của cư dân mạng sau khi hành khách trên xe buýt ở TP.HCM được cứu nhờ nữ phụ xe nhanh trí tắt máy khi tài xế đột quỵ, tránh được tai nạn liên hoàn.

10:35 15/1/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/clip-xe-ben-tong-o-to-ban-tai-vang-qua-dai-phan-cach-tren-duong-o-tphcm-post1814532.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tai nạn Xe ben TP.HCM TP.HCM Xe ben TP.HCM Bán tải Tp.HCM Tông dải phân cách Tai nạn TP.HCM Tai nạn giao thông

    Đọc tiếp

    Tim thay hai cay vang danh roi xuong song Huong hinh anh

    Tìm thấy hai cây vàng đánh rơi xuống sông Hương

    2 giờ trước 20:00 20/1/2026

    0

    Đến trưa ngày 20/1, các thành viên Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế đã tìm thấy cây vàng thứ hai, hoàn tất việc tìm kiếm số vàng mà một người dân đánh rơi xuống sông Hương.

    Phat huy quyen lam chu cua Nhan dan trong nhiem ky Dai hoi Dang XIV hinh anh

    Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV

    3 giờ trước 19:00 20/1/2026

    0

    Hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, có bài viết với tựa đề: “Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội XIV.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý