Truy nguyên nhân mảng đường lớn sụt xuống kênh Tàu Hủ ở TP.HCM

Liên quan đến vụ sạt lở bờ kênh ở TPHCM, lực lượng chức năng trước đó đã ghi nhận dấu hiệu bất thường, nghi ngờ rò rỉ nước tại mối nối các đốt cống gần hố ga.

Sáng 18/1, tại đường Ba Đình, đoạn ven kênh Tàu Hủ (phường Chánh Hưng, TPHCM) xảy ra sự cố sụt lún, sạt lở nghiêm trọng bờ kè, khoét sâu vào mặt đường và vỉa hè, gây mất an toàn cho khu vực dân cư lân cận. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn.

Mảng đường sụt xuống kênh.

Theo thông tin từ UBND phường Chánh Hưng nêu trong báo cáo, khoảng 6 giờ ngày 18/1, người dân phát hiện đoạn bờ kè kênh Tàu Hủ bất ngờ bị nứt, sụp xuống lòng kênh. Khu vực sạt lở kéo dài khoảng 30 m bờ kè, ảnh hưởng khoảng 16 m vỉa hè và một phần mặt đường Ba Đình, tạo thành hố sụt lớn sát tuyến giao thông.

Rất may, thời điểm xảy ra sự cố không có người và phương tiện lưu thông qua khu vực nên không ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở tiếp diễn được đánh giá là cao, đặc biệt trong điều kiện triều cường và mưa lớn.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND phường Chánh Hưng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo, không cho người dân và phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng cũng được huy động để theo dõi diễn biến, phòng ngừa sự cố lan rộng.

Hiện trường vụ việc.

Qua kiểm tra ban đầu, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, tại khu vực xảy ra sạt lở có tuyến cống bao chuyển tải nước thải D1800. Trước đó, đơn vị này đã ghi nhận dấu hiệu bất thường, nghi ngờ rò rỉ nước tại mối nối các đốt cống gần hố ga, có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến sụt lún, sạt lở bờ kè.

UBND phường Chánh Hưng đã kiến nghị Sở Xây dựng và các đơn vị chuyên môn sớm có phương án xử lý, gia cố tạm thời bờ kè và mặt đường bị ảnh hưởng, đồng thời đánh giá tổng thể hiện trạng để đưa ra giải pháp khắc phục lâu dài, đảm bảo an toàn cho người dân và giao thông khu vực.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ sạt lở đang tiếp tục được các cơ quan chức năng làm rõ.