Tổng Bí thư Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

  • Thứ năm, 19/2/2026 23:25 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Sáng 19/2/2026, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Thủ đô Washington D.C., Mỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza phát biểu tại Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza tại Thủ đô Washington D.C., Mỹ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với các nghị sĩ Mỹ

Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Thượng nghị sĩ Steve Daines (Cộng hòa - bang Montana), thành viên Ủy ban Đối ngoại và Thượng nghị sĩ Bill Hagerty (Cộng hoà - bang Tennessee), thành viên Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Chuẩn chi, Thượng viện Mỹ.

24 giờ trước

Tổng Bí thư chứng kiến lễ ký và trao các thỏa thuận hợp tác Việt - Mỹ

Tổng giá trị của các văn kiện được trao lên tới 37,2 tỷ USD, thể hiện những cam kết mạnh mẽ và quyết liệt của các đối tác trong bối cảnh quan hệ hai nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

24 giờ trước

Tổng Bí thư lên đường dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Tổng Bí thư Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến ngày 20/2.

08:35 18/2/2026

