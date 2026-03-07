Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn kinh hoàng trên phố Hà Nội

  • Thứ bảy, 7/3/2026 06:34 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Tối 6/3 một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa, Hà Nội) khiến nhiều ôtô, xe máy biến dạng, có nạn nhân bị thương nặng.

lien hoan anh 1

Theo đó, khoảng 18h49 phút tối 6/3, ông N.V.S (SN: 1960; thường trú tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội) điều khiển xe ôtô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh (hướng đi Trần Duy Hưng) thì không làm chủ được tay lái, đâm liên hoàn vào 5 xe ôtô và 3 xe máy.

lien hoan anh 2

Vụ tai nạn khiến 3 người lái xe máy bị thương, có nạn nhân bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.
lien hoan anh 3

Tại hiện trường, ôtô trắng lấn sang làn ngược chiều và chỉ dừng lại khi đâm ngang một ôtô khác. Phần đầu xe ôtô trắng biến dạng, hư hỏng nặng. Lái xe gây tại nạn được người dân yêu cầu ngồi yên trong xe chờ lực lượng chức năng đến làm việc.
lien hoan anh 4

Các nạn nhân và người nhà nạn nhân cung cấp giấy tờ và bằng chứng cho cảnh sát giao thông.
lien hoan anh 5

Tại hiện trường có ít nhất 4 ôtô bị va đập, biến dạng, nằm chắn ngang đường khiến giao thông ùn tắc.
lien hoan anh 6

Các phương tiện nằm ngổn ngang sau vụ tai nạn.
lien hoan anh 7

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để phân luồng giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân và thương vong trong vụ tai nạn.
lien hoan anh 8

Theo nguồn tin mới nhất, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Công an phường Yên Hoà đã và đang xác minh, làm rõ sự việc. Kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe N.V.S cho kết quả 0,264 mg/L khí thở. Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.
