Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn kinh hoàng trên phố Hà Nội

|
Theo đó, khoảng 18h49 phút tối 6/3, ông N.V.S (SN: 1960; thường trú tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội) điều khiển xe ôtô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh (hướng đi Trần Duy Hưng) thì không làm chủ được tay lái, đâm liên hoàn vào 5 xe ôtô và 3 xe máy.
|
Vụ tai nạn khiến 3 người lái xe máy bị thương, có nạn nhân bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.
|
Tại hiện trường, ôtô trắng lấn sang làn ngược chiều và chỉ dừng lại khi đâm ngang một ôtô khác. Phần đầu xe ôtô trắng biến dạng, hư hỏng nặng. Lái xe gây tại nạn được người dân yêu cầu ngồi yên trong xe chờ lực lượng chức năng đến làm việc.
|
Các nạn nhân và người nhà nạn nhân cung cấp giấy tờ và bằng chứng cho cảnh sát giao thông.
|
Tại hiện trường có ít nhất 4 ôtô bị va đập, biến dạng, nằm chắn ngang đường khiến giao thông ùn tắc.
|
Các phương tiện nằm ngổn ngang sau vụ tai nạn.
|
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để phân luồng giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân và thương vong trong vụ tai nạn.
|
Theo nguồn tin mới nhất, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Công an phường Yên Hoà đã và đang xác minh, làm rõ sự việc. Kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe N.V.S cho kết quả 0,264 mg/L khí thở. Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.
