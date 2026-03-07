Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn kinh hoàng trên phố Hà Nội

Theo đó, khoảng 18h49 phút tối 6/3, ông N.V.S (SN: 1960; thường trú tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội) điều khiển xe ôtô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh (hướng đi Trần Duy Hưng) thì không làm chủ được tay lái, đâm liên hoàn vào 5 xe ôtô và 3 xe máy.