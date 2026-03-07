Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe đầu kéo cố vượt rào chắn bị tàu hỏa tông gãy đôi

  • Thứ bảy, 7/3/2026 08:18 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe đầu kéo bị gãy làm đôi, các phần của xe văng sang hai bên đường sắt. Phần đầu xe bị lật ngửa, biến dạng nặng…

Video tàu hỏa tông gãy xe đầu kéo trên đường ray Khoảng 20h45, tại vị trí giao nhau giữa đường sắt với Tỉnh lộ 628, qua địa phận xã Vệ Giang, Quảng Ngãi, một đầu kéo đã cố vượt rào chắn khi thanh rào chắn đang hạ tự động, và xe bị mắc kẹt chắn ngang giữa đường ray khi đoàn tàu hỏa số hiệu SE8 chạy hướng Nam - Bắc đang chuẩn bị lao tới.

Tối 6/3, ông Đoàn Việt Vân - Chủ tịch UBND xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu SE8 với một đầu kéo.

tau hoa anh 1tau hoa anh 2

Phần đầu và thân của xe đầu kéo bị tông tách rời nhau.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h45, tại vị trí giao nhau giữa đường sắt với Tỉnh lộ 628, qua địa phận xã Vệ Giang. Thời điểm trên, một đầu kéo đã cố vượt rào chắn khi thanh rào chắn đang hạ tự động, và xe bị mắc kẹt chắn ngang giữa đường ray khi đoàn tàu hỏa số hiệu SE8 chạy hướng Nam - Bắc đang chuẩn bị lao tới.

tau hoa anh 3

Vụ va chạm khiến lái tàu và tài xế xe tải bị thương.

Dù tài xế xe đầu kéo đã cố gắng tìm cách xoay trở, tuy nhiên đoàn tàu SE8 đã tông vào giữa xe đầu kéo khiến phần đầu và thân xe bị tách rời, nằm cách xa nhau.

Tại hiện trường, phần cabin xe đầu kéo văng ra ngoài, biến dạng, hư hỏng. Phần đầu tàu SE8 cũng bị hư hỏng nặng.

tau hoa anh 4

Phần đầu tàu SE8 cũng bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn làm tài xế xe đầu kéo (chưa rõ danh tính, biển số) bị thương nặng và được người dân gần khu vực nhanh chóng hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Hà Nội

Theo Cục CSGT, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế xe tải không chấp hành hiệu lệnh báo hiệu đường sắt, sau đó bị mắc kẹt trên đường ray và bị tàu hoả húc văng.

12:18 26/2/2026

Tin mới vụ tàu hỏa húc văng xe tải

Tàu SE3 va chạm xe tải tại đường ngang có chắn tự động ở Hà Nội tối 25/2 khiến đầu máy hư hỏng nặng, nhiều chuyến tàu Bắc - Nam phải lùi giờ chạy, gián đoạn khai thác đường sắt.

12:21 26/2/2026

Hiện trường vụ tàu hỏa đâm nát xe tải ở Hà Nội

Vụ va chạm kinh hoàng giữa đoàn tàu khách số hiệu SE3 và ôtô tải tại khu vực xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) tối 25/2 khiến đầu xe tải nát hoàn toàn, bị hất văng xa cả trăm mét.

23:37 25/2/2026

https://tienphong.vn/xe-dau-keo-co-vuot-rao-chan-bi-tau-hoa-tong-gay-doi-o-quang-ngai-post1825478.tpo

Nguyễn Ngọc/Tiền Phong

tàu hỏa Quảng Ngãi xe đầu kéo đường ray tai nạn Quảng Ngãi

    Đọc tiếp

    Phat hien tre so sinh troi tren song hinh anh

    Phát hiện trẻ sơ sinh trôi trên sông

    6 giờ trước 12:13 7/3/2026

    0

    Trong lúc đi chơi, thiếu niên 12 tuổi đã phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh nổi trên sông Ba Vinh, Cà Mau, nên chạy về nhà kể lại vụ việc cho gia đình và trình báo cơ quan chức năng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý