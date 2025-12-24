Độc đáo cây thông baby three, cây thông sách ngày Giáng sinh ở TP.HCM

Còn nhà sách Cá Chép (phường Bàn Cờ) gây chú ý với những cây thông mini và cây thông treo đầy thú cưng. Bên cạnh trang trí, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật - văn hóa, thu hút bạn đọc ở mọi lứa tuổi. Trong đó có workshop làm bánh Giáng sinh dành cho thiếu nhi và chương trình kịch đọc “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” mang lại những trải nghiệm gắn kết và thư giãn giữa mùa lễ hội. Ảnh: Phương Lâm.