Độc đáo cây thông baby three, cây thông sách ngày Giáng sinh ở TP.HCM

Nổi bật trong danh sách cây thông "độc lạ" mùa Giáng sinh 2025 ở các nhà sách là cây thông sách cao hơn 2 m tại nhà sách Kim Đồng Cống Quỳnh (phường Bến Thành). Mô hình này được xếp thủ công từ hàng trăm cuốn Búp sen xanh, tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng của nhà văn Sơn Tùng. Ảnh: Phương Lâm.
Búp sen xanh tái hiện tuổi thơ và thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảng 20 năm đầu đời, từ làng quê xứ Nghệ đến kinh thành Huế, Bến Nhà Rồng... Tác phẩm mang đậm chất liệu văn hóa - lịch sử khi kể lại hành trình hình thành nhân cách và khát vọng cứu nước của người thanh niên Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành bằng giọng văn giàu cảm xúc và chân thực. Với bìa tông màu xanh, cuốn sách được chọn để chuyển tải không khí Giáng sinh tới độc giả tới hiệu sách. Ảnh: Phương Lâm.
Còn ở nhà sách Hải An (phường Tân Định), cây thông cao hơn 5 m đặt tại trung tâm, tạo điểm nhấn lớn giữa mùa lễ hội. Từ 10 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, hiệu ứng tuyết rơi sẽ được trình diễn mỗi giờ, mang đến trải nghiệm đặc biệt cho khách tham quan, nhất là trẻ em. Ảnh: Cắt từ clip/TikTok.
Còn nhà sách Cá Chép (phường Bàn Cờ) gây chú ý với những cây thông mini và cây thông treo đầy thú cưng. Bên cạnh trang trí, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật - văn hóa, thu hút bạn đọc ở mọi lứa tuổi. Trong đó có workshop làm bánh Giáng sinh dành cho thiếu nhi và chương trình kịch đọc “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” mang lại những trải nghiệm gắn kết và thư giãn giữa mùa lễ hội. Ảnh: Phương Lâm.
Tại nhà sách Fahasa Tân Phú (phường Tân Sơn Nhì), một cây thông nổi bật nhờ phủ đầy những búp bê baby three ngộ nghĩnh. Blindbox của món đồ chơi này được giới thiệu như món quà trang trí nhỏ gọn dịp lễ, có thể dùng để bày bàn học, góc sách hoặc làm quà tặng. Ảnh: FHS.
Nhà sách Fahasa Tân Định (phường Tân Định) cũng thắp sáng cây thông cao hơn 5 m trong lễ hội countdown kết hợp hiệu ứng tuyết rơi và đèn LED. Hoạt động tuyết rơi sẽ diễn ra mỗi tối lúc 19h30 đến hết ngày 24/12, thu hút nhiều người đến tham quan và ghi lại khoảnh khắc lễ hội. Ảnh: FHS.
Tại nhà sách Nhân Văn (phường Bảy Hiền, TP.HCM), cây thông Noel được xếp từ những cuốn sách văn học cổ điển như Robin Hood, Những ngày cuối cùng của thành phố Pompeii hay từ điển song ngữ cũng làm bạn đọc thích thú. Từ những chồng sách bình dị đến những mô hình sáng tạo, mỗi cây thông ở nhà sách đều mang theo một câu chuyện riêng của mùa Giáng sinh. Ảnh: Nhà sách Nhân Văn.
