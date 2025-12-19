Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cây thông 3 m, hộp sách tiền triệu nổi bật ở nhà sách mùa Giáng sinh

  Thứ sáu, 19/12/2025 05:45 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Nhiều nhà sách tại trung tâm TP.HCM như Fahasa, Phương Nam, Cá Chép hay Kim Đồng thu hút khách dịp Giáng sinh nhờ trang trí rực rỡ, không gian check-in và loạt hoạt động lễ hội.

giang sinh anh 1

Không gian bên ngoài Nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) được trang trí hai cây thông cao gần 3 m cùng các hộp quà lớn dịp Giáng sinh. Từ ngày 12/12 đến 4/1, nơi đây diễn ra Tuần lễ sách của Nhà xuất bản (NXB) Penguin Random House US, giới thiệu hơn 3.500 tựa sách nhập khẩu với tổng số lượng lên tới 42.000 bản, kèm theo ưu đãi và quà tặng đặc biệt cho mùa lễ.
giang sinh anh 2giang sinh anh 3giang sinh anh 4giang sinh anh 5

Bên trong nhà sách, các cây thông có giá trung bình 4-5 triệu đồng được bố trí ở nhiều khu vực. Hệ thống ánh sáng, tiểu cảnh và cách trưng bày chủ đề Giáng sinh giúp không gian thêm sinh động, đồng thời tạo điểm nhấn thị giác bên cạnh các kệ sách.
giang sinh anh 6

Gian hàng đồ lưu niệm, bưu thiếp và gói quà Giáng sinh là điểm dừng chân của nhiều khách hàng.
giang sinh anh 7

Giá khoảng 2 triệu đồng, hộp sách 24 cuốn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là một trong những lựa chọn quà tặng được nhiều người cân nhắc dịp Giáng sinh năm nay nhờ tính thẩm mỹ và giá trị nội dung phù hợp cho cả bạn trẻ lẫn gia đình.
giang sinh anh 8giang sinh anh 9giang sinh anh 10giang sinh anh 11

Nhiều sản phẩm trang trí Giáng sinh có giá lên đến vài triệu đồng được bày bán như vòng đèn cây thông trị giá hơn 5,2 triệu đồng, ngựa tuần lộc xoay 4,7 triệu đồng hay tượng ông già Noel lớn. Ngoài các mặt hàng cao cấp, nhà sách cũng cung cấp nhiều món quà nhỏ như móc khóa gấu bông mặc áo len đỏ trắng, phục vụ nhu cầu biếu tặng, trang trí trong mùa lễ.
giang sinh anh 12

“Không gian nhà sách vào dịp này rất ấm áp và nhiều cảm hứng. Mình không chỉ đến mua sách mà còn cảm thấy như đang tận hưởng mùa lễ”, Thảo Nguyên (22 tuổi) chia sẻ khi đang dạo bên trong nhà sách.
giang sinh anh 13giang sinh anh 14giang sinh anh 15giang sinh anh 16

Trang trí theo mùa tại các nhà sách đang trở thành xu hướng, giúp kết nối cảm xúc giữa bạn đọc và không gian đọc sách.
giang sinh anh 17

Không chỉ đầu tư vật phẩm trang trí, đơn vị còn sáng tạo trong cách bày biện, tận dụng cả những món đồ quen thuộc để tạo không khí Giáng sinh độc đáo.
giang sinh anh 18

Cây thông và hộp quà nhiều màu sắc tạo điểm nhấn cho mặt tiền nhà sách Phương Nam nằm ngay giao lộ Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế. Không gian vừa khai trương ngày 6/12 được đầu tư trang trí mùa lễ, kết hợp mô hình mở cửa 24/24 phục vụ người đọc suốt dịp cuối năm.
giang sinh anh 19

“Mình được nhãn hàng mời làm mẫu chụp ảnh tại nhà sách và thấy không gian Giáng sinh ở đây thật sự đẹp. Đây không chỉ là nơi bán sách mà còn là nơi để lưu giữ cảm xúc”, Khánh Huyền (24 tuổi) chia sẻ.
giang sinh anh 20giang sinh anh 21

Nhiều món quà Giáng sinh nhỏ gọn, thiết kế dễ thương như túi mỹ phẩm, kẹo mút ông già Noel... được chuẩn bị để khách hàng dễ dàng chọn làm quà tặng hoặc phụ kiện trang trí dịp lễ.

giang sinh anh 22giang sinh anh 23giang sinh anh 24giang sinh anh 25

Nhà sách Cá Chép (phường Bàn Cờ) nổi tiếng với các xuất bản phẩm nghệ thuật được trưng bày tinh tế mỗi mùa lễ. Dịp Giáng sinh, nơi đây kết hợp giữa sách, phụ kiện và trang trí mang đậm dấu ấn thẩm mỹ, tạo nên trải nghiệm thị giác lẫn cảm xúc cho khách ghé thăm.
giang sinh anh 26

Sau hơn một năm đóng cửa để nâng cấp, nhà sách Kim Đồng (phường Phạm Ngũ Lão) chính thức mở lại ngày 15/12. Dịp này, không gian trưng bày được thiết kế nổi bật với cây thông kết từ sách và các hình tượng nhân vật thiếu nhi. Sự kết hợp giữa yếu tố lễ hội và văn hóa đọc tạo nên điểm đến thu hút cho trẻ em và gia đình trong mùa Giáng sinh.

