Cây thông 3 m, hộp sách tiền triệu nổi bật ở nhà sách mùa Giáng sinh

Sau hơn một năm đóng cửa để nâng cấp, nhà sách Kim Đồng (phường Phạm Ngũ Lão) chính thức mở lại ngày 15/12. Dịp này, không gian trưng bày được thiết kế nổi bật với cây thông kết từ sách và các hình tượng nhân vật thiếu nhi. Sự kết hợp giữa yếu tố lễ hội và văn hóa đọc tạo nên điểm đến thu hút cho trẻ em và gia đình trong mùa Giáng sinh.