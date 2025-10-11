Lãnh đạo Bộ Văn hóa nói về mô hình tập đoàn báo chí

Cơ quan soạn thảo cho biết, sau khi luật được thông qua và triển khai, sẽ tiếp tục đúc rút và khi "đã chín" sẽ trình cấp có thẩm quyền để có thể đề xuất mô hình tập đoàn báo chí.

Chiều 11/10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tiếp tục phiên họp toàn thể, thẩm tra dự án Luật Báo chí sửa đổi.

Dự thảo luật sửa đổi quy định "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện" là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; được có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: QH.

Mở đầu phiên thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu một số vấn đề lớn tại dự thảo luật, trong đó có đề xuất hình thức tập đoàn báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện, với mô hình cơ quan báo chí là đơn vị sự nghiệp công, có thể thành lập doanh nghiệp...

Có 6 cơ quan báo chí hiện được xác định chủ lực xây dựng theo hướng đa phương tiện gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, báo Nhân Dân, báo Quân Đội Nhân Dân, báo Công An Nhân Dân. Theo dự thảo, Chính phủ quy định chi tiết về các cơ quan chủ lực.

Về định hướng, khi thảo luận, một số ý kiến đề nghị xem xét, bổ sung một số báo địa phương có thể xây dựng cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Về cơ quan báo chí địa phương, do địa phương quản lý nhưng có báo hoạt động trên địa bàn và báo hoạt động rộng hơn, trên cả nước.

Thường trực Ủy ban qua thảo luận thống nhất nguyên tắc về quản lý báo chí địa phương thuộc địa phương, nhưng tôn chỉ mục đích hoạt động trên phạm vi cả nước và hoạt động theo Luật Báo chí.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ.

Tại phiên họp, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ đề nghị làm rõ, ngoài 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện được Nhà nước ấn định, với các cơ quan khác có năng lực, điều kiện phát triển thành cơ quan đa phương tiện thì sẽ như thế nào.

Có ý kiến còn đề xuất hình thức tập đoàn nhằm mở rộng hơn, tăng cường điều kiện, giải quyết các vấn đề tài chính để hoạt động tốt hơn cho báo chí. Theo ông, nội dung này cũng cần làm rõ hơn.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình. Ảnh: QH.

Tiếp thu giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nêu rõ, về mô hình tập đoàn, tổ hợp báo chí, để tạo điều kiện cho báo chí phát triển, cơ quan soạn thảo đã có dự trù nội dung này; đồng thời, cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu rất kỹ mô hình báo chí ở các nước…

Tuy nhiên khi rà soát, trình Thường trực Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng nên thực hiện theo Quy hoạch 362, đã nêu tên cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

Lãnh đạo Bộ nhấn mạnh, sau khi luật được thông qua và triển khai, sẽ tiếp tục đúc rút, khi "đã chín" sẽ trình cấp có thẩm quyền để có thể đề xuất mô hình tập đoàn báo chí.