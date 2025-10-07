Nga cảnh báo đáp trả nếu EU siết hoạt động của giới ngoại giao

Thư ký báo chí Tổng thống Nga khẳng định Moskva sẽ đáp trả trước quy định EU yêu cầu nhà ngoại giao Nga phải thông báo chi tiết kế hoạch đi lại, coi đây là động thái đối đầu công khai.

Theo Reuters ngày 7/10, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố nếu Liên minh châu Âu (EU) áp đặt hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao Nga, Moskva sẽ đáp trả.

Trả lời các phóng viên khi được hỏi về vấn đề này, ông Peskov nhấn mạnh: "Tất nhiên, sẽ có phản ứng," đồng thời gọi bước đi này là “dựng lên bức tường ngăn cách mới từ phía châu Âu.”

Trước đó, tờ Financial Times đưa tin, chính phủ các nước thành viên EU đã nhất trí về quy định liên quan đến việc đi lại của các nhà ngoại giao Nga trong khối. Theo đó, các nhà ngoại giao Nga làm việc tại thủ đô các nước EU phải thông báo cho quốc gia sở tại về kế hoạch đi lại chi tiết của họ ít nhất 24 giờ trước khi quá cảnh hoặc nhập cảnh.

Biện pháp mới này là một phần của gói trừng phạt Nga đang được xây dựng, do Cộng hòa Séc khởi xướng.

Gói trừng phạt này cần nhận được sự ủng hộ của tất cả các nước EU để được thông qua, và Hungary cũng hủy bỏ quyền phủ quyết cuối cùng.

Bộ Ngoại giao Nga coi những hạn chế như vậy là động thái đối đầu công khai và sẵn sàng thực hiện các biện pháp tương ứng.