Nga cảnh báo đáp trả nếu EU siết hoạt động của giới ngoại giao

  • Thứ ba, 7/10/2025 22:01 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Thư ký báo chí Tổng thống Nga khẳng định Moskva sẽ đáp trả trước quy định EU yêu cầu nhà ngoại giao Nga phải thông báo chi tiết kế hoạch đi lại, coi đây là động thái đối đầu công khai.

Theo Reuters ngày 7/10, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố nếu Liên minh châu Âu (EU) áp đặt hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao Nga, Moskva sẽ đáp trả.

Trả lời các phóng viên khi được hỏi về vấn đề này, ông Peskov nhấn mạnh: "Tất nhiên, sẽ có phản ứng," đồng thời gọi bước đi này là “dựng lên bức tường ngăn cách mới từ phía châu Âu.”

Trước đó, tờ Financial Times đưa tin, chính phủ các nước thành viên EU đã nhất trí về quy định liên quan đến việc đi lại của các nhà ngoại giao Nga trong khối. Theo đó, các nhà ngoại giao Nga làm việc tại thủ đô các nước EU phải thông báo cho quốc gia sở tại về kế hoạch đi lại chi tiết của họ ít nhất 24 giờ trước khi quá cảnh hoặc nhập cảnh.

Biện pháp mới này là một phần của gói trừng phạt Nga đang được xây dựng, do Cộng hòa Séc khởi xướng.

Gói trừng phạt này cần nhận được sự ủng hộ của tất cả các nước EU để được thông qua, và Hungary cũng hủy bỏ quyền phủ quyết cuối cùng.

Bộ Ngoại giao Nga coi những hạn chế như vậy là động thái đối đầu công khai và sẵn sàng thực hiện các biện pháp tương ứng.

  • Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu có tên tiếng Anh "European Union" viết tắt là EU, là liên minh kinh tế - chính trị bao gồm 28 quốc gia thành viên thuộc châu Âu. EU được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht vào ngày 1/11/1993 nhằm phát triển thị trường chung thông qua hệ thống luật pháp tiêu chuẩn áp dụng cho các nước thành viên. EU có một số cơ quan chính để điều hành quá trình hoạt động của mình là Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Tòa án Tư pháp.

    Bạn có biết: Liên minh châu Âu có nguồn gốc từ Cộng đồng Than Thép châu Âu từ 6 quốc gia thành viên ban đầu vào năm 1951 đến nay đã phát triển lớn mạnh hơn về số lượng lẫn chất lượng.

    • Thành lập: 1/11/1993
    • Thành viên: 28
    • Trụ sở: Brussels, Bỉ

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Tong thong Putin canh bao khi Nga bi goi la 'ho giay' hinh anh

Tổng thống Putin cảnh báo khi Nga bị gọi là 'hổ giấy'

07:10 3/10/2025 07:10 3/10/2025

0

Phát biểu hôm 2/10, Tổng thống Liên bang Liên bang Nga Vladimir Putin cảnh báo về một phản ứng “rất thuyết phục” từ Liên bang Liên bang Nga trước “sự quân sự hóa ngày càng leo thang” của châu Âu.

