Moscow dọa đáp trả EU nếu dùng tài sản Nga hỗ trợ Ukraine

Ngày 2/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Moscow muốn nhắc nhở các nước EU rằng hãy tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Reuters)

Nga gọi ý tưởng của Liên minh châu Âu (EU) về việc sử dụng tài sản Nga đang bị đóng băng để cung cấp các khoản vay cho Ukraine là “ảo tưởng”, và tuyên bố sẽ trả đũa quyết liệt.

“Theo nguyên tắc có qua có lại, bất kỳ cuộc tấn công nào của EU vào tài sản của chúng tôi cũng đều sẽ phải đối mặt với phản ứng rất gay gắt. Họ biết điều này", bà Zakharova nói với các phóng viên. “Nga có đủ biện pháp đối phó và có đủ năng lực để đáp trả bằng chính trị và kinh tế”.

Các lãnh đạo EU đã nhóm họp tại Copenhagen hôm 1/10 để thảo luận về kế hoạch cung cấp cho Ukraine khoản vay 140 tỷ euro, được đảm bảo bằng khối tài sản của Nga đang bị phong tỏa ở châu Âu.

Khoản vay sẽ được hoàn trả sau khi Ukraine nhận được tiền bồi thường chiến tranh từ Nga theo một thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, bà Zakharova đã gọi đây là một kế hoạch “hoang tưởng”. "Tôi thậm chí không muốn thảo luận về khái niệm này, nó quá hoang tưởng. Nhưng từ "bồi thường" đã thu hút sự chú ý của tôi. Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen đang nói đến loại hình bồi thường nào vậy?", bà nói.

Trong khối tài sản bị đóng băng của Nga, có 210 tỷ euro nằm ở châu Âu, bao gồm 185 tỷ euro ở Euroclear - một trung tâm thanh toán và lưu ký chứng khoán có trụ sở tại Brussels.

Nga chưa cho biết sẽ phản ứng như thế nào, nhưng các nhà phân tích nhận định có khả năng Moscow sẽ nhắm vào tài sản của các công ty phương Tây vẫn đang hoạt động tại nước này.

Tờ báo tài chính độc lập của Nga The Bell tuần này cho biết, kế hoạch của EU có thể khơi mào một "cuộc chiến tịch thu lớn giữa Moscow và châu Âu".