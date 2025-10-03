Tổng thống Putin cảnh báo khi Nga bị gọi là 'hổ giấy'

Phát biểu hôm 2/10, Tổng thống Liên bang Liên bang Nga Vladimir Putin cảnh báo về một phản ứng “rất thuyết phục” từ Liên bang Liên bang Nga trước “sự quân sự hóa ngày càng leo thang” của châu Âu.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 2/10, theo báo The Kyiv Post, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã tham dự cuộc họp thường niên của Câu lạc bộ Valdai ở Sochi trong bối cảnh Mỹ tiếp tục cân nhắc khả năng chia sẻ tên lửa tầm xa Tomahawk và thông tin tình báo với Ukraine.

Trong bài phát biểu kéo dài hơn một giờ, nhà lãnh đạo Liên bang Nga mô tả việc quân sự hóa châu Âu là “nguy hiểm”.

“Tôi nghĩ không ai nghi ngờ rằng những biện pháp như vậy sẽ buộc Liên bang Nga phải hành động, và các biện pháp đáp trả của Liên bang Nga sẽ không lâu sau đó. Có vẻ như phản ứng trước những mối đe dọa này sẽ, nói một cách nhẹ nhàng, rất thuyết phục”, Tổng thống Putin nói, viện dẫn cam kết của Thủ tướng Đức về việc xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu như một ví dụ.

Sau bài phát biểu, một khán giả hỏi ông Putin về thông tin Mỹ đang xem xét chia sẻ tên lửa tầm xa Tomahawk với Ukraine.

Theo hãng tin AFP của Pháp, Tổng thống Putin đã trả lời rằng: “Điều này sẽ đồng nghĩa với một cấp độ leo thang hoàn toàn mới, bao gồm cả trong quan hệ giữa Liên bang Nga và Mỹ”.

Theo truyền thông nhà nước Liên bang Nga, trong bài phát biểu, Tổng thống Putin khẳng định Liên bang Nga “nỗ lực khôi phục hoàn toàn quan hệ” với Mỹ và bày tỏ ủng hộ kế hoạch hòa bình Gaza mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Tổng thống Putin cũng nhắc lại tuyên bố lâu nay của Tổng thống Trump rằng Liên bang Nga sẽ không triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nếu ông Trump nắm quyền thay vì ông Joe Biden.

Tuy nhiên, ông Putin không bỏ lỡ cơ hội phản hồi bài đăng gần đây của ông Trump trên Truth Social, trong đó ông Trump cho rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ và nói rằng Liên bang Nga đã thất bại trong các mục tiêu quân sự.

“Cứ thử đối đầu với con hổ giấy đi”, ông Putin đáp lại.

Ông Vladimir Putin nói rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây mô tả Liên bang Nga là một “hổ giấy” có thể đã được nói theo nghĩa “mỉa mai”.

Đáp lại gợi ý hài hước của người điều phối Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, Fyodor Lukyanov, rằng Tổng thống Liên bang Nga nên tặng cho người đồng cấp Mỹ một con hổ giấy thật sự làm quà, ông Putin nói: “Không, chúng tôi có mối quan hệ riêng; chúng tôi biết nên tặng nhau món quà gì”.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga bổ sung: “Tôi không biết ngữ cảnh mà (phát biểu) đó được đưa ra - có thể nó được nói với hàm ý mỉa mai” và đùa rằng “Cứ thử đối đầu với con hổ giấy này xem”.

Tổng thống Putin cũng bình luận về quyết định gần đây của Tổng thống Trump khi đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh, đồng thời loại trừ khả năng thay đổi tương tự tại Điện Kremlin. “Đặt tên con tàu thế nào thì nó sẽ ra khơi như thế”, ông Putin nói.

Về vấn đề Ukraine, Tổng thống Putin đã đổ lỗi cho châu Âu về “tình hình” ở Ukraine, coi đó là một cách để họ mở rộng phạm vi ảnh hưởng và trục lợi.

“Châu Âu liên tục leo thang xung đột ở Ukraine; họ không có mục tiêu nào khác”, ông Putin nói.