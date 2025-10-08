Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nội dung phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13

  • Thứ tư, 8/10/2025 17:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát thông cáo báo chí về phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII.

Theo thông cáo, sáng 8/10, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 khoá XIII họp phiên bế mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Bộ Chính trị, điều hành hội nghị.

Hoi nghi Trung uong 13 anh 1

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13. Ảnh: Nhật Minh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị đối với 6 nội dung Trung ương đã thảo luận: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng. Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng. Thời gian, nội dung và Chương trình Đại hội XIV của Đảng. Quy chế làm việc của Đại hội XIV. Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị đối với 3 nội dung Trung ương đã thảo luận: Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm quốc gia 2026-2028. Kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Trung ương thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, khôi phục, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố, các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

