Dự báo thời tiết ngày 24/2: TP.HCM cao nhất 34 độ, Hà Nội mưa phùn

Dự báo thời tiết ngày 24/2, miền Bắc mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, độ ẩm không khí cao, trời lạnh về đêm và sáng.

Ngày 24/2, Hà Nội và loạt tỉnh, thành miền Bắc có mưa nhỏ và sương mù. Ảnh minh họa.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 24/2

Ngày 23/2, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến âm u, trời mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm không khí cao, sương mù xuất hiện rải rác làm giảm tầm nhìn tại một số tuyến giao thông, nhất là khu vực ven sông, hồ và các cung đường đồi núi. Trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Hình thái mưa nhỏ, mưa phùn tại Bắc Bộ sẽ duy trì trong ngày 23 và 24/2, trước khi có sự thay đổi đáng kể từ đêm 24/2.

Từ đêm 24/2, kết thúc chuỗi ngày mưa nhỏ, Bắc Bộ chuyển mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Trái ngược thời tiết mưa phùn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ngày 23/2, các khu vực khác trên cả nước thời tiết tương đối ổn định.

Tại Trung Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời nắng ráo, nền nhiệt tăng khá nhanh. Trong đó, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 24/2

TP Hà Nội mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Đông Bắc Bộ mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, vùng núi và trung du có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Phía Nam đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 26-29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, miền Đông có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.