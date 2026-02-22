Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cửa ngõ thành phố ùn tắc vì dòng người quay lại sau kỳ nghỉ Tết

  • Chủ nhật, 22/2/2026 19:33 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Chiều 22/2, khu vực cửa ngõ phía nam TP Hà Nội ghi nhận hàng dài phương tiện nối đuôi nhau vào nội đô, thời tiết mưa phùn khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.


cua ngo anh 1

Chiều 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), rất đông người dân từ nhiều tỉnh thành trên cả nước bắt đầu quay về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2026. Ghi nhận tại đường Vành đai 3 lúc 15h50 theo hướng vào trung tâm Hà Nội ùn tắc hàng km.
cua ngo anh 2

Dòng người di chuyển chậm chạp trên đường Khuất Duy Tiến chiều 22/2.
cua ngo anh 3

Thời tiết mưa phùn phần nào ảnh hưởng tới lộ trình di chuyển đường dài của người điều khiển xe máy.
cua ngo anh 4

Tại ngã tư Khuất Duy Tiến lúc 15h30, một chiếc ôtô gặp trục trặc giữa lòng đường, tài xế phải sửa chữa ngay tại chỗ khiến cho tuyến đường thêm ùn tắc.
cua ngo anh 5

Hình ảnh tại đường Ngọc Hồi đoạn trước cổng bến xe Nước Ngầm lúc 16h00.
cua ngo anh 6

Đường Ngọc Hồi là lộ trình quen thuộc để quay lại Hà Nội của người dân các tỉnh thành tỉnh lân cận như Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa... Ghi nhận lúc 16h20, các phương tiện di chuyển tương đối thoải mái, không gặp cảnh ùn tắc kéo dài.
cua ngo anh 7cua ngo anh 8cua ngo anh 9cua ngo anh 10

Người dân đến từ các tỉnh lân cận Hà Nội chọn di chuyển bằng xe máy, chở theo nhiều hành lý trở về Thủ đô, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.
cua ngo anh 11

Sau nhiều giờ di chuyển đường dài, nhiều trẻ nhỏ được phụ huynh đèo trên xe máy có biểu hiện mệt mỏi.
cua ngo anh 12

Lúc 16h30 tại khu vực cửa ngõ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào trung tâm Hà Nội ùn tắc hàng km.
cua ngo anh 13

Trước đó, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông báo dự kiến đóng chiều đi ra khỏi Hà Nội và TP.HCM trên một số tuyến cao tốc trong ngày 22/2 (mùng 6 Tết) để ưu tiên phương tiện vào thành phố.
cua ngo anh 14

Dòng phương tiện ùn tắc hàng km nhích từng mét một trên đường Đỗ Mười lúc 17h chiều 22/2.
cua ngo anh 15

Khu vực đường Đỗ Mười, đoạn giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kẹt cứng phương tiện lúc 17h15. Cả lòng đường ùn tắc kéo dài khi các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển vào nội đô.

Đinh Hà

