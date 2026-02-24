Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thảm kịch của 4 gia đình trong vụ chìm tàu hồ Thác Bà

  • Thứ ba, 24/2/2026 06:00 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Chuyến đi chúc Tết, vui chơi trên hồ Thác Bà dịp đầu năm trở thành thảm kịch khi 6 người thân trong cùng dòng họ tử nạn. Bốn ngôi nhà nằm liền kề chịu đại tang.

Chim tau anh 1

Ngày 23/2, bốn ngôi nhà nằm liền kề ở thôn Ngòi Song, xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai) đều phủ bạt trắng.
Chim tau anh 2

Không khí tang tóc bao trùm cả khu, những tiếng khóc nghẹn xen lẫn tiếng gọi tên người đã khuất. Bàn thờ tạm được lập trong từng ngôi nhà, khói hương nghi ngút. Những cỗ xe quan kê ở khoảnh sân trước nhà.
Chim tau anh 3

6 người thân trong cùng dòng họ đã ra đi sau vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà tối 21/2 (tức mồng 5 Tết). Họ đều là anh em, họ hàng ruột thịt. Từ chuyến đi chúc Tết đầu xuân, dự định đông đủ sum vầy, nay bốn gia đình cùng lúc chịu cảnh mất mát. Tới giờ, anh Hoàng Văn Long vẫn chưa hết bàng hoàng khi mất vợ và con gái trong chuyến đi chúc Tết định mệnh.
Chim tau anh 4

Sát vách nhà anh Long, gia đình anh Hoàng Văn Hùng (SN 1975) cũng chìm trong đau buồn. Trong vụ chìm tàu, anh Hùng mất con trai và người em trai ruột (bị câm bẩm sinh) sống cùng gia đình.
Chim tau anh 5

Chim tau anh 6

Những chiếc xe tang lần lượt cách nhau 30 phút đưa linh cữu các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. “Chúng tôi không thể đưa tiễn hết một lượt, vì tất cả những người tử nạn đều là người thân, ruột thịt”, anh Hoàng Văn Hùng chia sẻ.
Chim tau anh 7

Chiều 23/2, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi và động viên các gia đình nạn nhân.

Đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn trên hồ Thác Bà

Đến 17h20 ngày 22/2, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn trên hồ Thác Bà.

42:2521 hôm qua

Tin mới vụ chìm tàu hồ Thác Bà

Vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai khiến 6 người tử vong đang làm lộ rõ nhiều vi phạm an toàn.

25:1505 hôm qua

Khoảng 19h15 phút ngày 21/2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ), trên hồ Thác Bà xảy ra vụ va chạm giữa tàu chở khách mang biển kiểm soát YB-0876H và tàu chở đá biển kiểm soát YB-0919. Sau va chạm, tàu chở khách bị lật, chìm xuống hồ, làm 6 người mất tích.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu chở khách có 23 người (kể cả lái tàu), di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Chủ phương tiện là ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái). Tàu chở đá được xác định thuộc sở hữu của Công ty Khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên).

Sau nhiều giờ tìm kiếm trong lòng hồ sâu, tầm nhìn hạn chế, đến 17h20 ngày 22/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 thi thể của các nạn nhân mất tích.

