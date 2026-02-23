Tin mới vụ chìm tàu hồ Thác Bà

Vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai khiến 6 người tử vong đang làm lộ rõ nhiều vi phạm an toàn.

Liên quan vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng xảy ra trên hồ Thác Bà khiến 6 người thiệt mạng, theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, sự việc xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 21/2 (mùng 5 Tết), tại khu vực hồ Thác Bà, thuộc thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái.

Hiện trường vụ va chạm giữa tàu chở đá và tàu chở khách trên hồ Thác Bà (Lào Cai) khiến 6 người chết. Ảnh: CHH&ĐTVN.

Theo báo cáo ban đầu, thời điểm trên, phương tiện chở đá mang biển kiểm soát YB-0919H do Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984) điều khiển, đang chở đá hộc từ khu vực xã Xuân Long (cũ), nay là xã Cẩm Nhân, xuất phát từ vị trí chưa được công bố cấp phép, di chuyển về xã Yên Bình. Trên hành trình, tàu hàng này đã va chạm với tàu chở khách biển số YB-0876H do Triệu Đức Nội (sinh năm 1995) điều khiển, đi theo hướng từ xã Cẩm Nhân (xuất phát từ một bến dân sinh không phép) để đưa người thân đi chúc Tết tại Yên Bình.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu chở khách có 23 người, bao gồm cả lái tàu. Cú va chạm khiến tàu chở khách bị chìm, hậu quả làm 6 người tử vong.

Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, tàu chở khách YB - 0876H được đóng năm 2019 tại Yên Bái, chủ phương tiện là ông Đặng Ngọc Chiến. Tàu được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm ngày 20/3/2025 tại Phú Thọ, có hiệu lực đến ngày 23/3 năm nay.

Đây là phương tiện hoạt động tại vùng nước SII - khu vực đặc thù bao gồm một số vịnh ven biển và hệ thống sông, kênh, rạch, hồ, đầm phá nội địa. Theo hồ sơ kỹ thuật, tàu được phép chở tối đa 12 người, trọng tải toàn phần 1,2 tấn. Phương tiện được trang bị hai phao tròn, 16 áo phao, kèm nệm gỗ, xô múc nước và vật liệu xảm. Quy định cũng nêu rõ tàu không được phép hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu hoặc tầm nhìn hạn chế; 100% người trên tàu phải mặc áo phao khi rời bến và không được chở quá số người cho phép.

Cận cảnh tàu chở đá YB - 0919H trong vụ tai nạn. Ảnh: CHH&ĐTVN.

Trong khi đó, tàu chở đá YB - 0919H được cấp chứng nhận đăng kiểm ngày 22/1 năm nay tại Phú Thọ, còn hạn kiểm định đến ngày 30/12/2027; thời điểm kiểm định định kỳ tiếp theo là ngày 30/12/2029. Phương tiện này thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Khoáng sản MARBLE Việt Nam, được đóng mới năm 2024 tại Lào Cai, được phép hoạt động tại vùng VR-SII với khối lượng hàng cho phép chở là 538,6 tấn.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.