Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Sáng 8/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 Khoá XIII. Ảnh: Đăng Khoa.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết tại Hội nghị lần này, từng vấn đề được chuẩn bị công phu, thảo luận thấu đáo, quyết nghị với sự thống nhất cao, trong đó có nhiều nội dung “xương sống” liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thống nhất các định hướng lớn, phương pháp tổ chức thực hiện trên tinh thần lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất các định hướng:

Chuẩn bị thật tốt cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để nội dung các văn kiện cô đọng, sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược, lượng hóa các chỉ tiêu, rõ lộ trình thực thi.

Về nhân sự, phải bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính, hiệu quả, đề cao nêu gương người đứng đầu, trọng dụng thực tài, bố trí đúng người, đúng việc, đúng lúc.

Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu còn lại đã xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Kế hoạch 5 năm 2021-2025; giữ vững ổn định vĩ mô, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, cải thiện mạnh môi trường kinh doanh.

Tích cực chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và chuẩn bị chu đáo cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, kỷ cương, minh bạch.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: Đăng Khoa.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy ba cấp trong toàn hệ thống; trọng tâm là số hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục, mở rộng phân cấp, phân quyền gắn trách nhiệm giải trình. Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế trong thẩm quyền của Trung ương, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, năng lượng. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng tốc thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi. Giữ vững quốc phòng, an ninh; chủ động, hiệu quả trong đối ngoại và hội nhập. Triển khai nghiêm túc, đồng bộ các kết luận của Hội nghị Trung ương 13 và của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Hội nghị Trung ương 12 đến nay và những kết luận sẽ ban hành sắp tới...

Để chuyển chủ trương lớn thành kết quả cụ thể, Tổng Bí thư đề nghị quán triệt ba trọng tâm, ba công khai, một thước đo. Ba trọng tâm là: Thể chế hóa nhanh nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức thực thi quyết liệt theo tiến độ tuần, tháng, quý; kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Thực hiện công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả để xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành. Lấy mức sống và niềm tin của nhân dân làm thước đo. Cấp ủy, chính quyền địa phương phải tập trung tạo chuyển biến thực chất, mỗi nhiệm vụ đều phải có sản phẩm đầu ra, có địa chỉ chịu trách nhiệm, có mốc hoàn thành rõ ràng; chuyển từ “chăm lo” sang “chăm lo thiết thực”, phấn đấu để mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều được chăm lo chu đáo cả về tinh thần và vật chất.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Đăng Khoa.

Tổng Bí thư đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục nêu gương “nói ít - làm nhiều - quyết liệt - hiệu quả”, cùng nhau giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, đổi mới sáng tạo, tăng tốc thực thi để tạo đột phá ngay từ những tháng cuối năm 2025, tạo đà vững chắc bước vào năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, mất mát của nhân dân ở những khu vực đang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các địa phương khẩn trương tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lũ, sạt lở, ngập úng đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều nơi, nhất là sau bão số 10 và bão số 11; huy động toàn bộ hệ thống chính trị bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, không để ai bị đói, không có chỗ ở, mọi người được chăm sóc y tế; khắc phục khó khăn để học sinh có thể đi học trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, các địa phương chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với diễn biến thời tiết được dự báo còn rất phức tạp, khắc nghiệt.