Văn phòng Trung ương Đảng có tân Phó chánh Văn phòng Thường trực

  • Thứ tư, 31/12/2025 17:26 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) được điều động làm Phó chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Chiều 31/12, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Nguyen Thi Thu Ha anh 1

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bà Nguyễn Thị Thu Hà (Phó bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Hà tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương và bổ nhiệm giữ chức Phó chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Tân Phó chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà sinh ngày 27/5/1970, quê quán Ninh Bình. Bà có trình độ Phó giáo sư, Tiến sĩ Tâm lý học; Cử nhân khoa học ngành Tâm lý giáo dục; Cử nhân lý luận chính trị.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Trong quá trình công tác, bà Hà từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó giám đốc rồi Giám đốc trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương; Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ tháng 3/2023, bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng; là trung tâm thông tin tổng hợp, dữ liệu của Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng cũng là đầu mối tham mưu điều phối hoạt động của Trung ương Đảng và các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; tham mưu, quản lý tài chính, tài sản của Đảng; bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng.

