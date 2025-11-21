Vào 22h ngày 20/11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai.

Từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đang có chuyến thăm chính thức Algeria từ ngày 18 tới 20/11.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự tại điểm cầu trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các bộ ngành, địa phương tham dự họp tại các điểm cầu trong nước.

Quân đội, Công an đã huy động khoảng 60.000 người

Theo báo cáo cập nhật đến 20h00 ngày 20/11, từ sáng ngày 16/11 đến nay, khu vực từ Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đã xảy ra mưa rất lớn có nơi trên 1.700 mm (Đắk Lắk 1.792 mm).

Lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh vượt lũ lịch sử từ 0,2 tới 1,1 m và đang xuống.

Về công tác chỉ đạo ứng phó, Thủ tướng Chính phủ đã có 05 Công điện chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thường xuyên liên hệ với lãnh đạo các bộ ngành, địa phương để nắm tình hình và chỉ đạo triển khai công tác ứng phó mưa lũ.

Trong các ngày 18-20/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả và thăm hỏi bà con bị thiệt hại tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk. Chiều tối ngày 20/11, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp trực tuyến với các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Ngày 18/11, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia.

Bộ Quốc phòng đã điều động 18.066 lượt cán bộ, chiến sĩ, 441 lượt phương tiện; Bộ Công an đã huy động 17.624 cán bộ chiến sĩ, 24.143 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 3.207 lượt phương tiện triển khai ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cử 03 đoàn công tác phối hợp với các địa phương từ sớm để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả; tổ chức 02 đợt tin nhắn SMS đến 26,4 triệu thuê bao và 24,1 triệu tin nhắn Zalo cảnh báo người dân trong vùng bị ảnh hưởng mưa lũ.

Các địa phương đã khẩn trương tổ chức sơ tán 18.408 hộ/61.035 người ra khỏi khu vực nguy hiểm; cho học sinh nghỉ học; đã chỉ đạo vận hành hồ chứa giảm lũ cho hạ du (các thủy điện trên lưu vực sông Ba đã cắt giảm 96,3 triệu m³ góp phần giảm lũ cho hạ du).

Về thiệt hại, đã có 41 người chết, 09 người mất tích. Có 167 nhà bị hư hỏng, 51.138 nhà ngập (Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 22.938, Khánh Hòa 9.000); các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường/xã (Khánh Hòa: 54 xã/ phường; Gia Lai: 35 xã/phường; Đắk Lắk: 34 xã/phường).

Về nông nghiệp, 13.026 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 2.183 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 30.731 con gia súc, gia giầm bị chết, cuốn trôi; 88 ha nuôi tôm hùm thiệt hại (Khánh Hòa).

Về giao thông, hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông. Nhiều trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Về điện, hơn 1 triệu khách hàng bị cắt điện, đã khôi phục hơn 457.000 khách hàng, còn mất điện 553.250 khách hàng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Huy động tối đa lực lượng cứu người

Phát biểu kết luận, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới các gia đình có người chết, người mất tích, người bị thương.

Thủ tướng hoan nghênh các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai đã tích cực, chủ động phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, nhất là về người, đặc biệt là di dời gần 19.000 hộ dân với trên 60.000 người.

Thủ tướng yêu cầu rà soát lại và huy động tối đa các lực lượng (quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và các lực lượng khác), huy động mọi nguồn lực, mọi thành phần có thể huy động, ngay trong đêm nay phải tiếp cận được những nơi bị chia cắt, những nơi có người cần cứu trợ.

Đồng thời, lo hậu sự cho người chết; cứu chữa người bị thương; tìm kiếm người mất tích. Kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm ăn được ngay cho người dân; Bộ Quốc phòng chỉ đạo sản xuất, cung ứng thêm lương khô; sử dụng các phương tiện như UAV để tiếp tế.

Cùng với đó, lo ngay chỗ ở tạm cho người dân bị mất nhà; tiến hành sửa chữa ngay những nhà có thể sửa chữa, huy động nguồn lực của Trung ương và địa phương, huy động mọi lực lượng cho việc này. Dành nguồn lực khôi phục trường lớp cho các cháu học sinh; các trạm y tế, bệnh viện… để chăm lo khám chữa bệnh cho người dân; tiến hành vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh có thể phát sinh sau khi nước rút; khẩn trương khôi phục điện, viễn thông.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá, tổng hợp tình hình thiệt hại; song song với khắc phục hậu quả, cần khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm, sinh kế cho người dân; có chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng cho người dân, doanh nghiệp trong lúc khó khăn.

Thủ tướng tiếp tục kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào, đồng chí cả nước, những nhà hảo tâm với tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, thuận tiện ở đâu thì giúp ở đó", giúp đỡ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với tất cả khả năng có được.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: VGP/Gia Huy.

Trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp ngay gạo, Bộ Y tế xuất cấp vật tư y tế, hóa chất... cho các tỉnh, cần bao nhiêu đáp ứng ngay, Quân đội và Công an huy động lực lượng, phương tiện để vận chuyển. Bộ Tài chính cân đối việc hỗ trợ ngay 200 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng, 200 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa, hỗ trợ Đắk Lắk thêm 150 tỷ đồng (đã hỗ trợ 230 tỷ đồng ), Gia Lai thêm 150 tỷ đồng (đã hỗ trợ 330 tỷ đồng ); các thủ tục phải xong trong đêm 20/11 và hoàn thành trước 8h ngày 21/11.

Các cơ quan truyền thông báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình, dự báo và tăng cường phổ biến kỹ năng ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn cho người dân. Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng trực tiếp đi chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương.

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát, hướng dẫn vận hành các hồ chứa nước. Bộ Công an phối hợp với địa phương, các lực lượng kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở, nguy hiểm.

Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp Viettel, VNPT, Mobifone khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc. Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia theo dõi sát tình hình để chủ động điều phối, huy động lực lượng hỗ trợ địa phương.

Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tập trung cao nhất cho cứu người, tiếp cận ngay những nơi chưa tiếp cận được để cứu người, hỗ trợ nhân dân; các chủ thể nhanh chóng triển khai các công việc theo thẩm quyền, phát huy "tình đồng chí, nghĩa đồng bào" và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ, "ở đâu dân cần, dân khó thì có chúng ta".