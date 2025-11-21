Khi nào miền Trung giảm mưa, nước rút?

Mưa lũ lịch sử khiến hàng chục nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước, cơ quan khí tượng đưa ra nhận định về thời điểm mưa giảm nhanh, nước lũ rút ở miền Trung.

Đêm qua và sáng sớm nay (21/11), phía Đông các tỉnh từ TP Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 20/11 đến 3h ngày 21/11 phổ biến 20-60mm, có nơi trên 100mm như trạm: Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 127,2mm; Đại Lãnh (Khánh Hòa) 103,6mm; Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 102mm…

Ngày và đêm 21/11, các khu vực trên duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Ngày và đêm 22/11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa xu hướng giảm, dao động 30-60mm, cục bộ trên 100mm.

Miền Trung đang trải qua những ngày mưa lũ lịch sử, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, người dân phải đi sơ tán.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn, lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Ngày và đêm 23/11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Gia Lai mưa vừa, mưa to, lượng mưa 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm.

Từ 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ xu hướng giảm nhanh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lũ trên các sông từ TP Huế đến Khánh Hòa đang xuống, riêng lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên.

Lúc 2h ngày 21/11, mực nước trên sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long là 1,23m, trên báo động (BĐ) 1 0,23m; sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc 2,45m, dưới BĐ2 0,55m; sông Kôn (Gia Lai) tại trạm Thạnh Hòa 7,26m, trên BĐ2 0,26m.

Cùng thời gian này, mực nước trên sông Ba (Đắk Lắk) tại trạm Củng Sơn 34,07m, dưới BĐ3 0,43m; tại trạm Phú Lâm 3,9m, trên BĐ3 0,2m; sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa 6,40m, trên BĐ3 0,70m, dưới mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) 0,18m; sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) tại trạm Phan Rang là 3,53m, trên BĐ2 0,03m; sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn là 426,04m, trên BĐ3 2,04m.

Ngoài ra, mực nước lúc 1h ngày 21/11 trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại trạm Đồng Trăng là 8,55m, trên BĐ1 0,55m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn sẽ xuống dưới mức BĐ2, tại trạm Phú Lâm xuống dưới mức BĐ3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ1, tại trạm Phú Lâm ở trên mức BĐ2; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2; sông Krông Ana lên chậm và ở trên mức BĐ3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên các sông ở Khánh Hòa, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức BĐ2-BĐ3, trên sông Cái Nha Trang và Cái Phan Rang ở mức BĐ1 đến trên BĐ1; lũ trên các sông khác ở Đắk Lắk dao động ở mức BĐ1-BĐ2; lũ trên các sông ở TP Huế, TP Đà Nẵng tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ1 đến BĐ1.

Không chỉ xảy ra ngập lụt diện rộng, tại các tỉnh/thành phố từ Gia Lai đến Khánh Hòa, các địa phương từ TP Huế đến Khánh Hoà còn đối mặt nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.