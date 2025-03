Băng giá xuất hiện ở Tà Xùa giữa tháng 3

Sáng 19/3, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, Yên Bái xác nhận, trên khu vực đỉnh núi Tà Xùa xuất hiện băng giá.

Băng giá bắt đầu hình thành từ đêm qua và dần tan vào khoảng 7h sáng nay.

"Nhiệt độ đêm qua ở đây giảm sâu. Theo những người dẫn đoàn du lịch trên khu vực này, họ mặc 4 áo ấm nhưng vẫn thấy rét. Vào mùa rét, băng giá vẫn xuất hiện trên đỉnh Tà Xùa, nhưng băng xuất hiện vào tháng 3 là hiện tượng hiếm gặp, lần đầu tiên trong 10 năm trở lại đây", lãnh đạo xã Bản Công nói.

Đây là lần đầu thứ hai trong năm 2025 đỉnh núi Tà Xùa xuất hiện băng giá. Trước đó, hiện tượng này lần đầu tiên được ghi nhận vào ngày 11/1.

Đỉnh Tà Xùa có độ cao 2.865 m so với mực nước biển. Đây là ngọn núi ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Yên Bái và Sơn La.

Dự báo hôm nay, dù thời tiết vẫn lạnh nhưng nhiệt độ miền Bắc tăng dần, nắng ấm mở rộng. Từ 20/3, khu vực này vẫn rét về đêm và sáng khi không khí lạnh suy yếu. Những ngày cuối tháng 3, nắng mạnh hơn, nhiều nơi chạm ngưỡng 30°C, thậm chí có nơi xuất hiện nắng nóng.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.