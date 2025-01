Cảnh băng giá lần đầu xuất hiện trên đỉnh núi Tà Xùa

Trao đổi với VietNamNet, ông Đào Viết Nghiêm Chủ tịch UBND xã Bản Công cho biết, hôm nay (11/1) trên khu vực đỉnh núi Tà Xùa đã xuất hiện băng giá. Đây là lần đầu tiên đỉnh núi xuất hiện hiện tượng thời tiết thú vị này.

Theo ông Nghiêm, trong vài năm trở lại đây mỗi năm đỉnh núi Tà Xùa thu hút gần 10.000 du khách leo núi, vãn cảnh, đặc biệt là giới trẻ.

Anh Phàng A Tỉnh, người dân bản địa thường xuyên dẫn khách leo núi Tà Xùa cho biết, chiều nay anh đã leo đến đỉnh núi Tà Xùa và vẫn thấy băng giá trắng xóa, phủ kín nhiều cây cối tại đây.

Anh Tỉnh cho biết thêm, đến 6h tối, trên đỉnh núi nhiệt độ là -1 độ C, dự kiến ngày mai nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ thấp và hiện tại có khoảng 100 người đang leo núi Tà Xùa.

Đỉnh Tà Xùa có độ cao 2.865 m so với mực nước biển. Đây là ngọn núi ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Yên Bái và Sơn La.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 11-13/1 rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-12 độ C, riêng ngày 11/1 thấp nhất 8 độ C.

