Cơ bụng 6 múi ấn tượng của 'hot girl điền kinh' ở SEA Game 33

Trước khi đến với SEA Games 33, Mỹ Tiên đã có một năm tập luyện tích cực và thể hiện phong độ khá ổn định tại đấu trường trong nước. Ở Giải vô địch điền kinh quốc gia 2025, cô giành HCV nội dung 100 m rào với thời gian 13,52 giây. Bên cạnh đó, cô từng tham dự giải vô địch châu Á 2025, đạt kết quả 13,69 giây. Mặc dù không bảo toàn được vị trí số một tại đấu trường khu vực, nữ VĐV vẫn cho thấy bản lĩnh trên đường đua. Ảnh: Duy Hiệu.