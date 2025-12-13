Cơ bụng 6 múi ấn tượng của 'hot girl điền kinh' ở SEA Game 33

|
VĐV Huỳnh Thị Mỹ Tiên, cái tên nổi bật ở nội dung 100 m vượt rào nữ, bước vào kỳ SEA Games 33 với kỳ vọng cao. Trên đường chạy chung kết tối 12/12, tuyển thủ điền kinh Việt Nam đối diện với sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ đến từ Indonesia. Mỹ Tiên không thể bảo vệ ngôi vô địch cự ly 100 m khi về đích ở vị trí thứ 3 với thời gian 13,43 giây. Đây là thành tích tốt nhất của cô trong năm nay. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Sau trận đấu, Mỹ Tiên cho biết bản thân vẫn hài lòng với kết quả khiêm tốn tại SEA Games năm nay. "Tôi gặp chấn thương gân ngay trước kỳ tranh tài khu vực nhưng đã cố gắng tập luyện và nỗ lực hết mình trong ngày thi hôm nay", nữ VĐV cho hay. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Trước khi đến với SEA Games 33, Mỹ Tiên đã có một năm tập luyện tích cực và thể hiện phong độ khá ổn định tại đấu trường trong nước. Ở Giải vô địch điền kinh quốc gia 2025, cô giành HCV nội dung 100 m rào với thời gian 13,52 giây. Bên cạnh đó, cô từng tham dự giải vô địch châu Á 2025, đạt kết quả 13,69 giây. Mặc dù không bảo toàn được vị trí số một tại đấu trường khu vực, nữ VĐV vẫn cho thấy bản lĩnh trên đường đua. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Mỹ Tiên tung bay lá cờ Việt Nam trên đường chạy chung kết SEA Games 33 tại Thái Lan. Nữ VĐV quê Vĩnh Long bắt đầu luyện tập điền kinh từ năm lớp 6. Trải qua chục năm khổ luyện, tên tuổi của cô bắt đầu đến gần hơn với công chúng thông qua chức vô địch điền kinh Việt Nam ở nội dung vượt rào 100 m năm 2020. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Trong suốt sự nghiệp chạy, Mỹ Tiên khao khát lập kỷ lục Quốc gia nội dung 100 m rào nữ. Tuyển thủ sinh năm 1999 từng đứng trước khả năng xô đổ thành tích kỷ lục của VĐV Vũ Bích Hường (13,36 giây) khi về đích với thời gian 13,38 giây tại Giải Điền kinh vô địch Quốc gia 2024. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Mỹ Tiên được mệnh danh là "hot girl điền kinh" khi sở hữu thành tích cá nhân ấn tượng cùng thân hình săn chắc, đặc biệt là cơ bụng 6 múi rõ nét. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Mỹ Tiên hiện thu hút 15.000 người theo dõi trên Facebook - nơi cô thường cập nhật hình ảnh đời sống hàng ngày, đặc biệt là những giờ tập luyện chăm chỉ. Khép lại ngày 12/12, đoàn Việt Nam hiện có 24 HCV sau ngày thi đấu thứ 3, xếp thứ 2 sau chủ nhà Thái Lan. Ảnh: Duy Hiệu.
Những người phụ nữ thay đổi thế giới
Dẫu bất bình đẳng từng diễn ra công khai trong quá khứ hay đang âm thầm len lỏi trong xã hội hiện đại, vẫn luôn có những người phụ nữ dám cất lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị bản thân. Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam - cũng là những tấm gương truyền cảm hứng khi đã góp phần thay đổi thế giới theo cách riêng của họ.