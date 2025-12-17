Hà Nội là 'thiên đường' vui chơi giá rẻ

Khảo sát tại 100 thành phố của Time Out cho thấy Seoul là nơi đắt đỏ nhất đối với hoạt động vui chơi, trong khi Hà Nội xếp thứ 6 trong top 10 thành phố rẻ nhất.

Khách Philippines khám phá phố đường tàu vốn nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: Japheth Graspela.

Tạp chí Time Out (Anh) vừa công bố kết quả khảo sát chi phí vui chơi, giải trí tại 100 thành phố trên toàn cầu, dựa trên ý kiến của hơn 18.000 cư dân địa phương. Khảo sát tập trung vào những khoản chi quen thuộc trong đời sống đô thị hàng ngày như mua cà phê, ăn nhà hàng, xem phim, xem kịch, thưởng thức cocktail hay các hoạt động vui chơi về đêm.

Trong danh sách các thành phố có chi phí vui chơi phải chăng nhất thế giới, Hà Nội xếp vị trí thứ 6 trong top 10, là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng. Thủ đô Việt Nam vượt qua 2 điểm đến quen thuộc của Thái Lan là Chiang Mai (hạng 7) và Bangkok (hạng 12).

Theo Time Out, những thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng rẻ nhất lần lượt là Medellín và Bogotá (Colombia), tiếp theo là Bắc Kinh (Trung Quốc), New Orleans (Mỹ) và Naples (Italy).

Ngoài Hà Nội, top 15 còn có các thành phố như Thượng Hải (Trung Quốc), Lima (Peru), Jakarta (Indonesia), Johannesburg (Nam Phi), Bangkok (Thái Lan), Abu Dhabi (UAE), Santiago (Chile), Cape Town (Nam Phi).

Với người dân Hà Nội, việc ăn ngoài, uống cà phê hay tham gia các hoạt động giải trí vẫn được xem là "dễ tiếp cận" so với mặt bằng nhiều đô thị lớn trên thế giới. Từ quán cà phê vỉa hè, hàng ăn bình dân, nhà hàng nằm trong cẩm nang Michelin đến rạp phim, không gian nghệ thuật hay bar nhỏ trong khu phố cổ, chi phí vẫn nằm trong ngưỡng chấp nhận được với đa số cư dân.

Chính sự đa dạng về lựa chọn giúp Hà Nội giữ được lợi thế cạnh tranh, không chỉ với du khách quốc tế mà ngay cả với chính người dân địa phương trong bối cảnh chi phí sinh hoạt toàn cầu đang gia tăng.

Phở, trà đá và những tác phẩm nghệ thuật là những điều để lại ấn tượng trong mắt du khách Philippines về Hà Nội. Ảnh: Sunny.

Đến Việt Nam từ cuối tháng 9, Sunny, một nghệ sĩ thị giác đến từ Philippines, chọn Hà Nội làm điểm khởi đầu cho chuyến du lịch balo xuyên Đông Nam Á. Theo anh, mọi thứ ở đây đều ngon - rẻ - hào phóng đến mức "khó tin": một bát phở gà chỉ khoảng 89 peso (tương đương 40.000 đồng), bánh bao giá 34 peso, còn homestay chỉ chưa tới 200 peso mỗi đêm...

Ở chiều ngược lại, Seoul (Hàn Quốc) đứng đầu danh sách những thành phố đắt đỏ nhất để vui chơi. Chỉ 30% người dân sống tại thủ đô Hàn Quốc cho rằng chi phí ăn nhà hàng là phải chăng, 21% thấy chi phí cho một đêm vui chơi hợp lý và 27% cho rằng việc uống một ly đồ uống có cồn là "rẻ".

Xếp ngay sau Seoul là Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Oslo (Na Uy), Stockholm (Thụy Điển) và Kyoto (Nhật Bản). Riêng Oslo từ lâu đã nổi tiếng là thành phố có chi phí ăn uống cao hàng đầu thế giới, với chỉ 24% người dân địa phương đánh giá mức giá là chấp nhận được.

London (Anh) cũng được nhắc đến như một trường hợp đặc biệt. Dù bị xem là thành phố đắt đỏ nhất cho các hoạt động vui chơi ban đêm - chỉ 16% người dân cho rằng chi phí là hợp lý - nhưng lại ghi điểm mạnh ở mảng văn hóa.

Có đến 83% cư dân London đánh giá việc tiếp cận nghệ thuật là phải chăng, nhờ hệ thống bảo tàng và phòng trưng bày miễn phí, nơi công chúng có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm của Monet, Michelangelo, Rembrandt hay Rubens.

Ngoài ra, bảng xếp hạng còn ghi nhận nhiều thành phố khác như Athens, Sydney, Auckland, Munich, Brisbane, Los Angeles, Singapore, Vancouver hay Miami - những đô thị sôi động nhưng đi kèm áp lực chi tiêu ngày càng lớn.

Giữa bối cảnh nhiều thành phố lớn trên thế giới ngày càng đắt đỏ, việc Hà Nội lọt top điểm đến vui chơi giá rẻ toàn cầu giúp thủ đô gia tăng lợi thế trong cuộc đua hút khách quốc tế và nhân lực trẻ.