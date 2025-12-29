Dưỡng Tâm Điện lần đầu mở cửa sau 10 năm

Theo thông báo của Bảo tàng Cố Cung ( Tử Cấm Thành ), Dưỡng Tâm Điện chính thức mở cửa trở lại vào ngày 26/12, sau khoảng 10 năm triển khai dự án bảo tồn và trùng tu toàn diện. Kể từ năm 2015, các chuyên gia đã tập trung xử lý những vấn đề về kết cấu của công trình, phục hồi và duy trì tình trạng tổng thể của khu vực điện, đồng thời cải thiện môi trường bảo quản cho các hiện vật bên trong, Global Times đưa tin.

Theo Bảo tàng Cố Cung, trưng bày hiện nay tại Dưỡng Tâm Điện được phục dựng sát với bố cục lịch sử nguyên gốc. Du khách có thể thấy bút tích của Hoàng đế Ung Chính trên tấm hoành phi phía trên ngai vàng ở chính điện, trong khi câu đối tại một gian phía tây đã được phục hồi. Tam Hy Đường cũng được tái dựng theo tư liệu ghi chép cách đây hơn 200 năm.

Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại, hàng nghìn du khách đã đổ về tham quan khu di tích - nơi được xem phản ánh rõ nét hoạt động thường nhật của quyền lực hoàng gia Trung Quốc thời kỳ cuối phong kiến.

Một số du khách đến từ nửa đêm để xếp hàng sớm, trong đó ông Ngụy cho biết đã thức trắng đêm trong giá lạnh và chạy thẳng từ Hà Bắc đến điện khi cổng mở lúc 8h30. "Đây là lần đầu tôi đến đây, góc nào cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Dù chỉ nhìn qua kính, vẫn có thể cảm nhận rõ sức nặng của lịch sử", ông nói với People Daily.

Dưỡng Tâm Điện được xây dựng lần đầu vào năm 1537, dưới triều Minh (1368-1644) và được xây dựng lại vào thời kỳ trị vì của Hoàng đế Ung Chính nhà Thanh (1722-1735). Dưới thời Ung Chính, toàn bộ khu vực này được chuyển đổi công năng, từ xưởng thủ công trong cung thành nơi làm việc, sinh hoạt và xử lý triều chính của hoàng đế.

Là "viên ngọc quý" trong kho tàng di sản văn hóa Trung Quốc, Bảo tàng Cố Cung hiện lưu giữ vô số quốc bảo và giữ vị trí đặc biệt trong các nỗ lực bảo tồn di sản. Riêng Dưỡng Tâm Điện cùng các hiện vật bên trong đã trải qua gần một thập kỷ bảo tồn dựa trên nghiên cứu chuyên sâu và trùng tu có hệ thống.

Danh tiếng của Điện Dưỡng Tâm gắn liền với khu Tây Noãn Các, nơi các hoàng đế triều Thanh tiếp kiến đại thần và duyệt tấu chương. Tuy nhiên, không gian khiến nhiều du khách tò mò hơn cả là Tam Hy Đường - thư phòng riêng của hoàng gia, nằm trong một căn phòng nhỏ liền kề, từng lưu giữ ba cuộn thư pháp nổi tiếng có niên đại khoảng 1.600 năm.

Dự án trùng tu được thực hiện theo hướng bảo tồn dựa trên nghiên cứu, kết hợp các giải pháp kỹ thuật hiện đại nhằm đảm bảo tính bền vững lâu dài của di tích. Việc cải thiện điều kiện môi trường trong điện được đánh giá là yếu tố then chốt để bảo vệ các hiện vật lịch sử có giá trị cao đang được lưu giữ tại đây.

"Chúng tôi tuân thủ nguyên tắc giữ nguyên trạng di tích và can thiệp ở mức tối thiểu", ông Triệu Bằng, Trưởng phòng Kiến trúc cổ của Bảo tàng Cố Cung, cho biết.

Một du khách khác họ Thái nhận xét nội thất được trùng tu đã vượt xa kỳ vọng. "Chỉ riêng trần caisson đã khiến tôi choáng ngợp", người này nhận xét và bày tỏ ấn tượng với cách bài trí tại Tam Hy Đường và các dụng cụ viết được chế tác tinh xảo.

Theo ông Văn Minh, Phó trưởng phòng Lịch sử Cung đình của Bảo tàng Cố Cung, hiện có tổng cộng 1.020 hiện vật được trưng bày tại Dưỡng Tâm Điện. Ngoại trừ các hiện vật nhạy cảm với ánh sáng như lụa, thư pháp, tranh vẽ, hoành phi và câu đối, toàn bộ hiện vật trưng bày đều là bản gốc.

Bên cạnh trưng bày trực tiếp, Bảo tàng Cố Cung cũng sẽ ra mắt triển lãm số về Dưỡng Tâm Điện, cho phép du khách "trải nghiệm" các nghi lễ truyền thống đầu năm thông qua thiết bị tương tác, hoặc quan sát quá trình hoàng đế viết văn cầu an trong không gian ảo.

Những năm gần đây, sự quan tâm ngày càng lớn đối với văn hóa và lịch sử đã thúc đẩy lượng khách đến bảo tàng trên khắp Trung Quốc. Trong kỳ nghỉ kéo dài 8 ngày dịp Quốc khánh và Trung thu hồi tháng 10, các bảo tàng trên cả nước đón gần 86,3 triệu lượt khách, tăng 11,42 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2024. Trung Quốc hiện có hơn 7.000 bảo tàng đăng ký hoạt động, trong đó hơn 90% mở cửa miễn phí.

