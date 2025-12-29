Kênh du lịch của Khoa Pug có gì trước khi đổi tên vì AI?

Trước khi thông báo đổi tên toàn bộ hệ thống kênh mạng xã hội thành Solo Trip từ năm 2026, Khoa Pug từng xây dựng nội dung xoay quanh du lịch, ẩm thực trong và ngoài nước.

Trong video mới nhất đăng trên kênh YouTube cá nhân hôm 28/12, Khoa Pug thông báo sẽ đổi tên hệ thống kênh mạng xã hội vào năm 2026. Thông tin được thể hiện bằng hình họa trong video, nhấn mạnh ở phần mô tả và bình luận. Theo đó, các tài khoản mang tên Khoa Pug sẽ chuyển thành "Solo Trip".

YouTuber cho biết nguyên nhân chính đến từ mục tiêu mở rộng tập khán giả quốc tế. Do YouTube áp dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để lồng tiếng Anh cho người xem quốc tế, việc đặt tên Khoa Pug nhiều người Việt nhận diện nhưng khi ra thị trường quốc tế người xem khó nhận biết kênh.

Khoa Pug trong video mới nhất đã đổi tên kênh YouTube thành "Solo Trip". Ảnh: Khoa Pug.

Trước thời điểm đổi tên, kênh YouTube 4,76 triệu người đăng ký của Khoa Pug chủ yếu khai thác mảng du lịch và ẩm thực, với các trải nghiệm có chi phí cao hoặc được cho là "độc lạ".

Thời gian gần đây, anh đăng tải loạt video khám phá thành phố Trùng Khánh - nơi được mệnh danh là "siêu ảo" của Trung Quốc; các chuyến đi trong nước như Hà Giang, Bắc Kạn, tham quan chợ phiên Lũng Cú, làng Lô Lô Chải, thử ẩm thực chay, ăn gián biển.

Bên cạnh đó là những hành trình quốc tế từ New York (Mỹ) đến chợ cua lớn nhất Nhật Bản.

Đáng chú ý, trong hành trình đến Nhật Bản hồi tháng 6, Khoa Pug từng giới thiệu một nhà hàng nổi tiếng ở Tokyo không có thực đơn, không niêm yết giá, khách "ăn gì tính đó", nhưng vẫn đông khách dù nhận nhiều đánh giá một sao vì đắt đỏ.

Khoa Pug cho biết bữa ăn trị giá khoảng 11 triệu đồng khá "chát", song nhiều người cho rằng mức chi này xứng đáng khi anh ngồi ăn cùng diễn viên Natalie Portman nhận 2 Quả cầu Vàng, 1 giải Oscar.

Diễn viên Natalie Portman nhìn Khoa Pug review đồ ăn Nhật Bản. Ảnh: Cắt từ clip.

Tuy nhiên, không ít video của Khoa Pug tại Nhật Bản từng gây tranh cãi. Năm 2019, anh đăng vlog với tiêu đề "Phụ nữ Nhật quỳ khóc xin cho quay phim được ăn, Khoa Pug gặp sự cố ở nhà hàng lẩu Geisha Kyoto".

Video nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người dùng am hiểu tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản cho rằng tiêu đề và phần diễn giải trong video không phản ánh đúng nội dung cuộc trao đổi.

Theo phụ đề do Khoa Pug đưa ra, nữ phục vụ cảm thấy thương cameraman (người quay phim) vì không được ăn, thậm chí quỳ xuống khóc xin cho đồng nghiệp anh dùng bữa.

Tuy nhiên, nhiều người biết tiếng Nhật khẳng định thực tế là nữ phục vụ phản ứng vì bị quay phim, nói rằng họ "không phải vật để quay cho người khác xem" và không thể tiếp tục chịu đựng.

Khoa Pug du lịch Hà Giang, Cao Bằng hồi tháng 9-10. Ảnh: FBNV.

Trước đó, trong một vlog ẩm thực tại Osaka, Khoa Pug cũng gặp phản ứng gay gắt khi tự ý chụp ảnh trong quán mì ramen. Dù vui mừng khi phát hiện hai nhân viên là người Việt Nam, anh vẫn bị từ chối quay phim, thậm chí bị xua đuổi với lời nhắc "No photo" (cấm chụp ảnh).

Những tranh cãi tương tự tiếp tục xuất hiện trong chuyến đi Ai Cập hồi tháng 5/2019. Trong video ghi lại trải nghiệm tại Cairo, Khoa Pug cho biết bị cảnh sát địa phương yêu cầu rời đi khi quay phim nhóm an ninh. Anh giải thích việc ghi hình lực lượng an ninh có thể gây rủi ro, dễ bị các đối tượng cực đoan lợi dụng.

Cũng trong chuyến đi này, việc nữ quay phim đi cùng mặc váy ngắn khi quay trên đường phố Cairo khiến cộng đồng mạng chỉ trích, cho rằng không phù hợp với văn hóa của một quốc gia Hồi giáo.

Những chuyến du lịch nước ngoài của Khoa Pug. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra, Khoa Pug còn bị phản ứng khi tự nhận là "YouTuber Việt Nam đầu tiên chi tiền tấn để được leo lên đỉnh Kim Tự Tháp Ai Cập".

Sau khi video đăng tải, nhiều người dùng mạng chỉ ra rằng đã có không ít người Việt từng tham quan khu vực này trước đó, khiến phát ngôn của anh bị đánh giá là khoa trương.

Một trong những sự việc gây chú ý lớn khác là vụ Khoa Pug review một resort tại Mũi Né hồi đầu tháng 4/2019. Anh tố cơ sở lưu trú này coi thường khách Việt, lừa đảo và đe dọa hành hung nếu anh tiếp tục quay phim. Vụ việc tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều.

Khoa Pug, tên thật là Nguyễn Anh Khoa, 33 tuổi, hiện cao 1,80 m sau cuộc đại phẫu lần 2 ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cuối tháng 7.