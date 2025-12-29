Khoa Pug đổi tên kênh YouTube vì AI

YouTuber du lịch nổi tiếng Khoa Pug thông báo sẽ đổi tên toàn bộ hệ thống tài khoản mạng xã hội thành Solo Trip. Nguyên nhân đến từ chức năng AI mới của nền tảng.

Khoa Pug trong video mới nhất. Ảnh: Khoa Pug.

Trong video mới nhất đăng trên kênh YouTube cá nhân hôm 28/12, Khoa Pug thông báo sẽ đổi tên hệ thống kênh mạng xã hội vào 2026. Thông tin được nhà sáng tạo nội dung nhắc bằng hình họa trên clip và nhấn mạnh ở phần mô tả, bình luận. Theo đó, các tài khoản đứng tên Khoa Pug sẽ sớm được chuyển thành Solo Trip.

YouTuber lý giải nguyên nhân thay đổi chủ yếu đến từ mục đích khai thác người xem đa quốc gia. “YouTube áp dụng AI để lồng tiếng Anh cho người xem quốc tế, kể cả kênh của mình. Vì thế tập khán giả không gói gọn tại Việt Nam. Đặt tên Khoa Pug nhiều người Việt nhận diện nhưng khi ra thị trường quốc tế người xem khó nhận biết ngay kênh mình làm gì”, Khoa Pug cho biết.

Tính năng AI Khoa Pug nhắc tới là phần lồng tiếng bằng trí tuệ tạo sinh tự động, được áp dụng thử nghiệm từ tháng 10 trên YouTube. Hiện số lượng kênh được hỗ trợ ngày càng mở rộng với tốc độ thêm bản ngôn ngữ ngày càng nhanh. Bằng cách này, các nhà sáng tạo trong nước có thể cung cấp nội dung của mình đến tập khán giả toàn cầu.

Trước đó nhiều năm, một số ít YouTuber nổi tiếng được nền tảng cung cấp công cụ thêm bản lồng tiếng. MrBeast hay Mark Robber hay Jamie Oliver là những ví dụ tiêu biểu. Phương tiện này giúp chủ kênh thu hút thêm lượng lớn khán giả ở đa quốc gia, không còn bị giới hạn bởi rào cản ngôn ngữ.

Tuy nhiên, bản lồng tiếng dạng này thường được thực hiện bởi các đội ngũ chuyên nghiệp, biên dựng chất lượng cao để giữ lại cả các loại âm thanh môi trường và hiệu ứng.

Trong khi đó, lựa chọn tự động YouTube cung cấp sẽ sử dụng AI tạo sinh, dựa trên giọng sẵn trong video để nhân bản, lồng tiếng ra nhiều ngôn ngữ. Nó vẫn có chất lượng thấp hơn loại MrBeast hay Mark Robber sử dụng, nhưng đảm bảo truyền tải được sắc độ, cảm xúc và một phần âm thanh nền. Đồng thời, công cụ miễn phí, được nền tảng hỗ trợ và chủ kênh không phải thực hiện thủ công.

Hiện chưa có số liệu cụ thể về mức độ hiệu quả của chức năng lồng tiếng AI đến các kênh YouTube tiếng Anh và phần còn lại. Tuy nhiên, MrBeast từng khẳng định việc hỗ trợ âm thanh đa ngôn ngữ là một “thắng lợi khổng lồ” cho các chủ kênh.

Với Khoa Pug, YouTuber cho biết đã đổi tên thành Khoa Pug - Solo Trip để khán giả làm quen. Việc chuyển hoàn toàn sang nhận diện mới sẽ được thực hiện sớm.