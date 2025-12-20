Lãng mạn hóa đường về nhà với những chuyến tàu di sản

Thong dong tàu hỏa không chỉ để trở về mà còn là hành trình đi chậm để nhìn ngắm quê hương. Từng nhà ga, từng khung cảnh bên đường đều mang theo những câu chuyện rất riêng.

Mỗi khi chuẩn bị về quê, người ta thường chỉ nghĩ tới đích đến. Nhưng với tàu hỏa, hành trình mới chính là điều đáng nhớ. Từ lúc bước chân vào nhà ga, nhìn bảng điện tử nhấp nháy tên các điểm dừng quen thuộc, cho đến khoảnh khắc tàu lăn bánh rời sân ga, mọi cảm xúc đều diễn ra chậm rãi và rất “đã”.

Đi tàu về nhà không phải để đi nhanh, mà để đi đủ. Đủ thời gian nhìn cảnh vật thay đổi qua ô cửa sổ, đủ khoảng lặng để trò chuyện với người thân, và đủ không gian để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của những miền đất mình đi qua. Chính vì thế, đường về quê bằng tàu hỏa đôi khi giống một chuyến du lịch nhẹ. Mỗi ga tàu là một lời chào, mỗi khung cảnh là một kỷ niệm đang được mở ra.

Hà Nội - Lào Cai: Đi giữa núi rừng, chạm vào hơi thở Tây Bắc

Chuyến tàu Hà Nội - Lào Cai luôn mang một cảm giác rất khác so với những hành trình khác: Chậm hơn một nhịp, xanh hơn một tone và yên hơn nhiều. Tàu rời ga Hà Nội khi phố xá bắt đầu lên đèn, kéo theo là cả một hành trình chuyển mình từ nhà cửa san sát sang núi rừng trùng điệp. Những khối bê tông dần lùi lại, thay vào đó là đồi núi, những con suối nhỏ lấp lánh dưới trời đêm.

Đi tàu lên Lào Cai, ghé Sapa ngắm ruộng bậc thang là trải nghiệm đầu xuân đáng thử. Ảnh: Đường sắt Việt Nam, Báo Lào Cai Online.

Ngồi trên tàu, nhiều người có xu hướng ít dùng điện thoại hơn. Khung cửa sổ giống như một màn hình phim quay chậm: Làn sương mỏng lững lờ trôi, rừng cây đổi màu theo từng khúc cua, những mái nhà xuất hiện rồi mất hút sau sườn núi. Có những khoảnh khắc tàu chạy xuyên qua vùng mây thấp, cảm giác như đang “đi vào Tây Bắc” theo đúng nghĩa đen.

Thúy Vy (23 tuổi) chia sẻ: “Đi tàu Hà Nội - Lào Cai giống như tua nhanh hành trình chữa lành. Chưa tới nơi mà lòng đã thấy mát hơn rồi”.

Từ Hà Nội về các ga miền Bắc: Đi chậm để thấy quê gần hơn

Với những ai về Hải Phòng, Nam Định (cũ) hay Ninh Bình, mỗi ga tàu đều gắn với một cảm giác thân quen khó gọi tên.

Ga Hải Phòng mở ra một không gian rất “đời”: Mùi bánh mì cay, pate nóng, tiếng người nói chuyện rôm rả. Chỉ cần xuống tàu là có thể rẽ vào ăn một bữa hải sản bình dân hay cà phê vỉa hè, cảm giác về quê rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, ga Ninh Bình lại yên ả, xanh mát - thích hợp để tranh thủ ghé Tràng An, Tam Cốc nếu có thêm thời gian.

Hải Phòng, Ninh Bình nổi tiếng với những món ăn đường phố hấp dẫn.

Minh (25 tuổi, quê Hải Phòng) chia sẻ anh thích đi tàu vì cảm giác không bị “đứt mạch”: “Đi tàu về nhà giống như mình được chuẩn bị tinh thần từ từ. Tàu dừng ở từng ga, thấy bảng tên quen là tự nhiên thấy lòng dịu lại”.

Dọc miền Trung: Mỗi ga nhỏ là một nét đẹp rất riêng

Đi tàu xuyên miền Trung là kiểu trải nghiệm càng ngồi lâu càng thấy “đã”. Đoạn qua Vinh (Nghệ An), không gian mở ra thoáng hơn, đồng ruộng kéo dài, ánh nắng rải đều trên từng mái nhà - nhìn qua cửa sổ đã thấy mùi quê rất rõ.

Tàu qua Nghệ An, cảnh vật một bên là núi, một bên là ruộng đồng xanh mát vừa yên bình vừa hùng vĩ.

Khi tàu lướt qua Đồng Hới, biển hiện ra bất ngờ sau một khúc cong, xanh và rộng đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy mát. Không cần xuống ga, chỉ cần ngồi sát cửa sổ là đã đủ để cảm nhận vẻ đẹp trải dọc đường ray. Tàu đi qua những vịnh biển xanh ngắt, những cánh đồng mênh mông, những khúc sông lặng lẽ phản chiếu ánh mặt trời. Tất cả nối tiếp nhau như một cuốn phim quay chậm về miền Trung. Đến Đông Hà, cảnh vật trầm lại, nhiều cây xanh và làng xóm yên ả mang đúng cảm giác miền Trung bình dị.

Những ga nhỏ xuất hiện dọc đường giống như các dấu chấm nhịp nhàng của hành trình. Nếu có dừng lại, người ta có thể tranh thủ một bữa ăn địa phương hay ly cà phê nhanh gọn. Nhưng ngay cả khi không xuống tàu, cảm giác đi qua thôi cũng đủ để thấy mỗi vùng đất đều có một vẻ đẹp rất riêng.

Đi tàu về quê vì thế khác hẳn di chuyển bằng máy bay hay xe khách. Không vội, không mệt, không bị tách rời khỏi cảnh vật. Tàu cho phép người ta vừa về nhà, vừa ngắm đất nước chạy song song bên mình. Và trong khoảnh khắc ấy, đường về quê tự nhiên trở nên lãng mạn hơn - như một chuyến đi chơi nhẹ nhàng trước khi năm mới bắt đầu.

Huế - Đà Nẵng: Mỗi nhà ga là một lát cắt di sản

Chuyến tàu Huế - Đà Nẵng không chỉ đẹp ở đoạn vượt đèo Hải Vân, mà còn ở cảm giác “đi qua lịch sử” ngay từ lúc bước chân vào ga Huế. Nhà ga cổ kính, nhịp tàu chậm rãi, hành khách mang theo vali nhỏ, túi quà quê - tất cả tạo nên không khí rất đặc trưng của những chuyến tàu về nhà.

“Đi tàu tuyến này giống như vừa về quê vừa đi du lịch. Mỗi ga dừng lại là mình thấy miền Trung hiện ra rất thật”, Vy (22 tuổi) chia sẻ.

Tàu rời ga Huế, lướt qua những làng quê yên ả. Nếu xuống tại ga Lăng Cô, vùng đất này sẽ chiêu đãi hành khách nhiều đặc sản bình dị, cảnh biển xanh và hít đầy lồng ngực mùi gió mặn. Nếu đi thêm chút nữa, tàu ôm sát sườn núi Hải Vân, biển mở ra xanh thẳm bên dưới khiến mọi hành khách đều đồng loạt hướng mắt ra cửa sổ.

