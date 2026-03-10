CATP Hà Nội bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Với sự chuẩn bị chủ động, bài bản và quyết tâm cao của toàn lực lượng, Công an TP Hà Nội sẵn sàng mọi điều kiện để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân. Với hơn 6 triệu cử tri, 4.097 khu vực bỏ phiếu tại 126 đơn vị hành chính cấp xã, Thủ đô Hà Nội là địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước.
Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội lớn của toàn dân, lực lượng Công an các cấp trong CATP Hà Nội đã vào cuộc từ rất sớm, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết, sát thực với tình hình thực tế của mỗi địa bàn.
CATP đã xây dựng, ban hành và triển khai đồng bộ hệ thống văn bản chỉ đạo, kế hoạch bảo đảm ANTT phục vụ cuộc bầu cử, đồng thời thành lập Ban Chỉ huy bảo vệ bầu cử của CATP để tập trung chỉ đạo, điều hành thống nhất các phương án.
Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, CATP chủ động tham mưu Thành ủy, Ủy ban bầu cử Thành phố nhiều giải pháp quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT. Trên cơ sở nhận diện sớm các nguy cơ có thể tác động, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, lực lượng Công an các cấp kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng chủ động phương án phòng ngừa, xử lý phù hợp, không để phát sinh tình huống phức tạp.
| Ứng dụng chuyển đổi số vào công tác bầu cử được đặc biệt chú trọng. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, lực lượng Công an các cấp đã tập trung rà soát, lập danh sách cử tri theo đúng quy định.
| Với tinh thần rà từng trường hợp, chắc từng dữ liệu, CBCS cảnh sát khu vực thường xuyên xuống địa bàn cư trú để cập nhập và làm sạch dữ liệu. Toàn bộ 126/126 xã, phường đã sử dụng phần mềm quản lý cử tri thống nhất trên toàn quốc, kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc lập, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri được thực hiện trên nền tảng dữ liệu số, bảo đảm mỗi cử tri được lập danh sách và bỏ phiếu duy nhất tại một địa bàn.
| Tại các địa điểm bỏ phiếu, các đơn vị Công an cơ sở chủ động khảo sát, nắm chắc tình hình địa bàn để xây dựng phương án bảo đảm ANTT một cách cụ thể, sát với thực tiễn. Trên cơ sở đó bố trí, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận, từng cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm xử lý mọi tình huống có thể phát sinh, đồng thời duy trì chế độ trực ban, trực chiến tại trụ sở để sẵn sàng tiếp nhận thông tin, phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chủ động kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy tại các địa điểm bỏ phiếu; hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị, cơ sở bố trí đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ; xây dựng phương án xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng xử lý nhanh nhất mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cử tri và các thành viên tổ bầu cử.
CATP cũng phân công các phòng nghiệp vụ tăng cường lực lượng xuống cơ sở, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ Công an cấp xã trong công tác bảo đảm ANTT, đồng thời tiếp tục duy trì cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đẩy mạnh tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính; tăng cường quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố tiềm ẩn phức tạp. Chủ động rà soát các vấn đề phức tạp liên quan đến khiếu kiện, tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết ngay từ đầu, không để phát sinh "điểm nóng" ảnh hưởng đến công tác bầu cử.
Song song với các hoạt động bảo đảm an ninh truyền thống, công tác bảo đảm an ninh trên không gian mạng cũng được CATP Hà Nội đặc biệt chú trọng. Cùng với việc đẩy mạnh đưa tin, tuyên truyền các quy định về bầu cử, các đơn vị trong CATP cũng tập trung rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc công tác tổ chức bầu cử, kích động mất đoàn kết…
Với sự chuẩn bị chủ động, bài bản và quyết tâm cao của toàn lực lượng, CATP Hà Nội sẵn sàng mọi điều kiện để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Từng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, giữ vững kỷ luật, kỷ cương công tác, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân trong không khí dân chủ, an toàn và trật tự.
