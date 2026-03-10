CATP Hà Nội bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân. Với hơn 6 triệu cử tri, 4.097 khu vực bỏ phiếu tại 126 đơn vị hành chính cấp xã, Thủ đô Hà Nội là địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước.