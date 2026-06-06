Quy hoạch Đà Lạt thành trung tâm du lịch quốc tế

Tỉnh Lâm Đồng quy hoạch Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch quốc tế, Đức Trọng và vùng phụ cận quy hoạch phát triển đô thị gắn với trung tâm hành chính - chính trị.

Đà Lạt sẽ trở thành trung tâm du lịch quốc tế của Lâm Đồng. Ảnh: VTC News.

Ngày 6/6, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau hợp nhất 3 tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích lớn nhất cả nước với hơn 24.000 km², dân số gần 4 triệu người.

Lâm Đồng có không gian, điều kiện thời tiết, khí hậu, địa chất, địa hình có nhiều khác biệt so với tỉnh thành khác trong cả nước. Địa phương cũng có nhiều lợi thế, ưu thế trong phát triển kinh tế xã hội.

Theo ông Mười, trên những tiềm năng, lợi thế, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh là cần thiết, cấp thiết để đảm địa phương phát triển đúng định hướng, đạt được kỳ vọng.

7 vùng kinh tế - xã hội

Theo quy hoạch, tỉnh Lâm Đồng hình thành 7 vùng kinh tế, xã hội. Trong đó vùng phía Tây Lâm Đồng gồm 27 xã, phường; vùng Nam Lâm Đồng gồm 20 xã, phường phát triển công nghiệp khai khoáng, chế biến, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến thực phẩm, nông - lâm sản…

Vùng trung tâm Lâm Đồng gồm 18 xã, phường thuộc khu vực Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà được quy hoạch phát triển đô thị gắn với Trung tâm hành chính - Chính trị tại xã Đức Trọng, vùng phụ cận.

Vùng trung tâm phía Bắc Lâm Đồng gồm 14 xã, phường khu vực Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tầm quốc tế.

Vùng phía Đông Nam Lâm Đồng gồm 34 xã, phường thuộc khu vực Bình Thuận cũ sẽ là vùng động lực phát triển, hình thành các trung tâm kinh tế biển tổng hợp, du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, các đô thị ven biển, năng lượng tái tạo, khu kinh tế ven biển…

Vùng phía Đông Bắc Lâm Đồng gồm 10 xã, phường khu vực Bình Thuận cũ là vùng trung tâm năng lượng như điện khí, điện gió, điện mặt trời; khai thác chế biến khoáng sản titan, công nghiệp nhôm.

Vùng đặc khu Phú Quý và vùng biển ngoài khơi Lâm Đồng được quy hoạch là không gian quốc phòng, an ninh với vị trí chiến lược. Đồng thời phát triển kinh tế biển tổng hợp gắn với hải đảo, vùng biển xa bờ;

Nghiên cứu lấn biển ở khu vực phù hợp để mở rộng không gian phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh. Phát triển du lịch biển đảo chất lượng cao, dịch vụ hậu cần nghề cá và logistics hàng hải, vùng ngoài khơi phát triển nuôi biển công nghiệp, điện gió.

Theo quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lâm Đồng hình thành hành lang kinh tế Bắc - Nam Tây Nguyên; hành lang Bắc - Nam trung tâm; hành lang Bắc - Nam ven biển; hành lang Đông - Tây phía Nam; hành lang Đông - Tây trung tâm; hành lang Đông - Tây phía bắc. Các hành lang kinh tế này được hình thành trên cơ sở kết nối thông qua các tuyến quốc lộ, cao tốc hiện hữu và định hướng quy hoạch các tuyến giao thông, cao tốc mới.

Đức Trọng trở thành trung tâm hành chính của tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VTC News.

4 "mũi khoan" đột phá

Theo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người tỉnh Lâm Đồng đạt khoảng 8.000 USD (tương đương 210 triệu đồng), tốc độ tăng năng suất lao động đạt 6,5-7,5%/năm.

Tỉ trọng kinh tế số chiếm 30% GRDP. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ: dịch vụ chiếm 39-40%, công nghiệp 32-33% và nông nghiệp giảm còn 28,5-29%. Độ che phủ rừng giữ vững trên mức 46,2%.

Để đạt được, tỉnh Lâm Đồng xác lập 4 "mũi khoan" đột phá gồm:

Hạ tầng đa phương thức: Trục giao thông yếu lược Đông - Tây qua tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa và sân bay quốc tế Liên Khương (4E) sẽ chấm dứt cảnh xe chở hàng nối đuôi như rùa bò trên đèo. Mạng lưới này kết hợp với mô hình phát triển đô thị gắn liền ga đường sắt tốc độ cao (TOD) tạo ra dư địa tăng trưởng mới.

Phát triển kinh tế tầm thấp bằng cách ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vào giám sát nông nghiệp và vận tải. Cùng với đó là việc phủ sóng 5G và xây dựng Bản sao số để quản trị đô thị thông minh.

Thiết lập tổ hợp công nghiệp luyện nhôm và chế biến sâu titan, hướng tới thương hiệu "Nhôm xanh" xuất khẩu.

Phát triển năng lượng tương lai với công nghệ nguyên tử mô-đun nhỏ (SMR) và Hydrogen xanh. Ngoài ra, địa phương cũng bắt đầu nhắm tới việc khai thác thị trường tín chỉ carbon (Blue Carbon), tạo ra nguồn thu tài chính từ chính việc giữ rừng.

Theo quy hoạch điều chỉnh, đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng của vùng Tây nguyên và duyên hải Nam Trung bộ, lấy hạnh phúc và đời sống của người dân làm thước đo phát triển. Tỉnh sẽ xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu; hình thành các cụm ngành và chuỗi giá trị mũi nhọn về khai thác, chế biến khoáng sản, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến - chế tạo, logistics - cảng biển, đô thị thông minh và du lịch. Tầm nhìn đến năm 2050, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển của cả nước, là trung tâm phát triển năng động và bền vững của vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, có trình độ phát triển kinh tế cao, cơ cấu kinh tế hiện đại và khả năng cạnh tranh quốc tế. Đến 2050, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt Bắc - Nam và Đông - Tây, giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới liên kết phát triển giữa Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.