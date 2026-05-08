4 biệt thự cổ ở Đà Lạt bị tháo dỡ, sửa trái phép

Chưa được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng, nhưng chủ đầu tư là Công ty TNHH Didama đã tự ý tháo dỡ và sửa chữa cụm 4 biệt thự cổ trên đường Cô Giang, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 7/5, lãnh đạo UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Cơ quan chức năng chưa cấp giấy phép xây dựng đối với cụm 4 biệt thự cổ tại số 1, 3, 5, 7 đường Cô Giang. Tuy nhiên, trước đó có nhiều hạng mục tại 4 biệt thự này đã bị tháo dỡ và sửa chữa.

Cụm 4 biệt thự cổ đã bị tháo dỡ, sửa chữa trái phép.

Tại khu vực cụm biệt thự, nhiều phần mái ngói đã bị tháo dỡ, một số cấu kiện hư hỏng được thay thế. Tường bên trong và bên ngoài các căn biệt thự cũng được tô trát lại, dấu hiệu thi công vẫn còn rõ.

Theo tìm hiểu, năm 2016, UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty TNHH Didama thuê cụm biệt thự này trong thời hạn 50 năm (năm 2016-2065) để khai thác mục đích thương mại và dịch vụ. Nhưng sau khi tiếp nhận, doanh nghiệp chỉ dựng hàng rào khuôn viên, còn các hạng mục chính bị bỏ hoang trong thời gian dài. Đến giữa tháng 3, Công ty TNHH Didama bắt đầu triển khai tháo dỡ và sửa chữa 4 căn biệt thự nói trên.

Hiện trạng biệt thự số 1 trước khi tháo dỡ.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, cho biết: Ngày 21/4, phường đã kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng thi công do chưa có giấy phép xây dựng theo quy định. "Phường đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và liên hệ cơ quan có thẩm quyền để xin cấp giấy phép xây dựng; không tự ý thay đổi hiện trạng, kết cấu công trình ngoài phạm vi được phép; chấp hành đầy đủ việc kiểm tra của cơ quan chức năng; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định và xem xét trách nhiệm theo hợp đồng thuê tài sản công", ông Phúc cho hay.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc cho biết thêm: Các biệt thự đã xuống cấp trầm trọng, rất cần thiết phải duy tu bảo dưỡng, nhưng phải đảm bảo hồ sơ pháp lý theo quy định. Hiện phường đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xuống kiểm tra, để có phương án xử lý.

Nhiều năm nay, bốn ngôi biệt thự cổ thu hút đông đảo du khách đến check-in.

Cụm 4 biệt thự trên đường Cô Giang được đánh giá là công trình có giá trị kiến trúc, cảnh quan, lịch sử và văn hóa, mang nét đặc trưng của Đà Lạt xưa với mái ngói rêu phong, phong cách cổ kính. Nhiều năm nay, cụm biệt thự cũng trở thành điểm check-in quen thuộc của nhiều du khách khi đến Đà Lạt.