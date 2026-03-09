Cận cảnh biệt thự, nhà đất 'vàng' bỏ hoang ở Ðà Lạt

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có kết luận về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đối với 5 cơ sở nhà đất. Theo đó, 5 cơ sở nhà đất này đều nằm ở vị trí đắc địa do các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng quản lý, sử dụng. Có nơi, cơ sở nhà đất xuống cấp, bỏ hoang, có nơi thì được sử dụng chưa tương xứng với giá trị vốn có. Trong ảnh là biệt thự số 1 đường Đống Đa, phường Xuân Hương - Đà Lạt bị xuống cấp, bỏ hoang trong thời gian dài.

Căn biệt thự này nằm ở vị trí đắc địa, ngay đầu đèo Prenn, gần Bến xe liên tỉnh Đà Lạt. Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm nhìn ra xa để ngắm rừng thông xanh bát ngát, sương mờ trắng xóa hoặc ánh bình minh lấp lánh mỗi ngày.

Biệt thự số 01 Đống Đa (phường Xuân Hương - Đà Lạt), diện tích hơn 1.638 m² được tỉnh Lâm Đồng (cũ) giao cho Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng quản lý từ năm 2005. Ðến năm 2019, biệt thự này được bàn giao cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam thuê. Tuy nhiên, theo Thanh tra tỉnh, việc Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Ðồng cho doanh nghiệp thuê khi không có hợp đồng cho thuê là không bảo đảm quy định về cho thuê nhà, biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước. Ðến năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam bàn giao biệt thự này lại cho Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Ðồng quản lý. Hiện nay, biệt thự này đang xuống cấp và để trống, chưa đưa vào sử dụng lại.

Tại phường Lang Biang - Đà Lạt, biệt thự số 43 Xô Viết Nghệ Tĩnh có diện tích 1.877 m², là tài sản Nhà nước đang trong tình trạng xuống cấp và để trống chưa sử dụng. Trước đây, biệt thự là nhà ở tập thể của cán bộ, công nhân viên của Công ty Dược và Vật tư y tế Lâm Đồng.

Năm 2011, biệt thự được Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng bàn giao cho Công ty TNHH Bệnh viện Nhân Đức triển khai mở rộng bệnh viện nhưng dự án chậm tiến độ nên bị thu hồi vào năm 2017. Trong vấn đề cho thuê này, việc cho doanh nghiệp thuê khi không có hợp đồng là không bảo đảm quy định; việc thu hồi tài sản này diễn ra từ năm 2017 đến 2021 cũng gây lãng phí trong nhiều năm.

Hiện tại, nhiều hạng mục của biệt thự này: cửa, mái ngói... đã hư hỏng, xuống cấp.

Ðắc địa nhất là Rạp chiếu bóng 3 Tháng 4, thuộc khu Hòa Bình (phường Xuân Hương - Ðà Lạt), diện tích 643 m² được xây dựng năm 1952 do Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Lâm Đồng thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch quản lý từ cuối năm 2005.

Ở đây, mỗi mét vuông đất có giá hàng trăm triệu đồng, nhà cửa mọc lên san sát nhau.

Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, rạp chiếu bóng không chiếu phim nữa, đến nay, một số hạng mục tại khu đất vàng này ngừng hoạt động, xuống cấp, để trống, không sử dụng và gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cấp. Rác thải khắp nơi trông xấu xí, nhem nhuốc.

Một số quầy nhỏ trong khuôn viên rạp được thuê và buôn bán nước giải khát cho du khách.

Với những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chánh thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân qua các thời kỳ; khẩn trương rà soát và khắc phục những vi phạm.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang xác minh, làm rõ vụ việc một ôtô lao vào nhóm người tại cây xăng ở bến xe liên tỉnh Đà Lạt.

Các lực lượng công nhân, máy móc đang nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở trên đoạn đường đèo Khánh Lê (thuộc Quốc lộ 27C, kết nối Nha Trang - Đà Lạt) để bảo đảm cho người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán an toàn, thông suốt.

Liên quan đến vụ chặt mai anh đào trong khu nhà công vụ ở Đà Lạt, anh T.T.S khai được một người khác nhờ tìm giúp một cành mang về Nha Trang chưng Tết.

