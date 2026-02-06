Người bẻ mai anh đào trong nhà công vụ ở Đà Lạt khai gì?

Liên quan đến vụ chặt mai anh đào trong khu nhà công vụ ở Đà Lạt, anh T.T.S khai được một người khác nhờ tìm giúp một cành mang về Nha Trang chưng Tết.

Liên quan vụ hai người đàn ông vào khuôn viên Nhà ở công vụ tỉnh Lâm Đồng chặt cành mai anh đào rồi mang lên ô tô, chiều 5/2, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xác minh và mời anh T.T.S. (36 tuổi, trú phường Lâm Viên - Đà Lạt) lên làm việc.

Hai người đàn ông chặt đào bị người dân ghi lại.

Bước đầu, anh S. khai khoảng 10h30 cùng ngày, khi đang làm tại quán cà phê thì được một người đàn ông tên H. nhờ tìm giúp một cành mai anh đào mang về Nha Trang chưng Tết.

Sau đó, anh S. mượn dao của một nhà dân gần quán để chặt cành, nhưng khi vào khu nhà công vụ lại dùng tay kéo khiến cành mai anh đào bị gãy. Anh S. đưa cành cây cho anh H. mang lên ô tô rời Đà Lạt về Nha Trang, còn mình quay lại quán tiếp tục làm việc.

Tại cơ quan công an, anh S. thừa nhận hành vi hủy hoại tài sản là trái quy định. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, đồng thời mời tài xế H. lên làm việc để làm rõ vụ việc theo quy định.