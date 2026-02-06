Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Người bẻ mai anh đào trong nhà công vụ ở Đà Lạt khai gì?

  • Thứ sáu, 6/2/2026 06:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên quan đến vụ chặt mai anh đào trong khu nhà công vụ ở Đà Lạt, anh T.T.S khai được một người khác nhờ tìm giúp một cành mang về Nha Trang chưng Tết.

Liên quan vụ hai người đàn ông vào khuôn viên Nhà ở công vụ tỉnh Lâm Đồng chặt cành mai anh đào rồi mang lên ô tô, chiều 5/2, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xác minh và mời anh T.T.S. (36 tuổi, trú phường Lâm Viên - Đà Lạt) lên làm việc.

Mai anh dao anh 1

Hai người đàn ông chặt đào bị người dân ghi lại.

Bước đầu, anh S. khai khoảng 10h30 cùng ngày, khi đang làm tại quán cà phê thì được một người đàn ông tên H. nhờ tìm giúp một cành mai anh đào mang về Nha Trang chưng Tết.

Sau đó, anh S. mượn dao của một nhà dân gần quán để chặt cành, nhưng khi vào khu nhà công vụ lại dùng tay kéo khiến cành mai anh đào bị gãy. Anh S. đưa cành cây cho anh H. mang lên ô tô rời Đà Lạt về Nha Trang, còn mình quay lại quán tiếp tục làm việc.

Tại cơ quan công an, anh S. thừa nhận hành vi hủy hoại tài sản là trái quy định. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, đồng thời mời tài xế H. lên làm việc để làm rõ vụ việc theo quy định.

Cấm đèo Prenn Đà Lạt 6 ngày

Sở Xây dựng thông báo cấm người và phương tiện lưu thông tuyến đường đèo Prenn đoạn từ chân đèo Prenn đến trước Khu du lịch thác Đatanla từ 5h ngày 9/1 đến 5h ngày 15/1.

06:28 8/1/2026

Sự cô đơn ngày càng lan rộng trong xã hội

Thế kỷ cô đơn là cuốn sách phản ánh xã hội đương thời và tiên lượng viễn cảnh “mạnh ai nấy sống” ở mức đáng báo động trong tương lai. Theo tác giả, sự cô đơn của xã hội hiện đại gây nhiều hệ lụy lên sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Tác giả kiến nghị những giải pháp cần thiết để con người vượt qua "đại dịch cô đơn" này .

