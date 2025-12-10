Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy lớn tại dãy nhà trên phố Lò Đúc, Hà Nội

  • Thứ tư, 10/12/2025 14:46 (GMT+7)
Khoảng hơn 13h hôm nay 10/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại dãy nhà giữa số 168-170 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

chay anh 1

Khoảng 13h ngày 10/12, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại dãy nhà giữa số 168-170 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
chay anh 2

Nhiều người dân phát hiện dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành.

chay anh 3

Người dân nhanh chóng đưa đồ đạc ra ngoài và gọi đội cứu hỏa.
chay anh 4

Tại hiện trường, dãy nhà cấp 4 bốc cháy dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn cao chục mét.
chay anh 5

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
chay anh 6

Nhiều hàng quán kế bên di chuyển đồ đạc ra bên ngoài.
chay anh 7

Đến khoảng 14h52, đám cháy vẫn bùng phát dữ dội.

chay anh 8

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

https://tienphong.vn/dang-chay-lon-tai-day-nha-tren-pho-lo-duc-ha-noi-post1803427.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

cháy Hà Nội Lò Đúc nhà cấp 4 bốc cháy dữ dội

