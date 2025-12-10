Cháy lớn tại dãy nhà trên phố Lò Đúc, Hà Nội

Khoảng 13h ngày 10/12, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại dãy nhà giữa số 168-170 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

