Cháy lớn tại dãy nhà trên phố Lò Đúc, Hà Nội

|
Khoảng 13h ngày 10/12, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại dãy nhà giữa số 168-170 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
|
Nhiều người dân phát hiện dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành.
|
Người dân nhanh chóng đưa đồ đạc ra ngoài và gọi đội cứu hỏa.
|
Tại hiện trường, dãy nhà cấp 4 bốc cháy dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn cao chục mét.
|
Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
|
Nhiều hàng quán kế bên di chuyển đồ đạc ra bên ngoài.
|
Đến khoảng 14h52, đám cháy vẫn bùng phát dữ dội.
|
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.