Những tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ vụ cháy quán sinh tố trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hoà, TP.HCM (trước là TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), khiến cả khu dân cư sợ hãi.

Khoảng 22h30 ngày 30/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại quán bán sinh tố trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa, TP.HCM.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường. Ảnh: CB.

Nhiều nhân chứng cho biết sau những tiếng nổ lớn, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ diện tích 20m2 của quán sinh tố.

Sau 20 phút, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an TP.HCM đã nhanh chóng khống chế ngọn lửa.

Phát hiện thi thể người đàn ông bên trong quán. Ảnh: CB.

Tại hiện trường, toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông Đ.N.T (54 tuổi, quê Thanh Hóa) bên trong đống đổ nát.

Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn nguyên nhân vụ việc có thể do nạn nhân tự tử. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.