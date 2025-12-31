Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy quán sinh tố ở TP.HCM, chủ quán tử vong

  • Thứ tư, 31/12/2025 09:33 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Những tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ vụ cháy quán sinh tố trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hoà, TP.HCM (trước là TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), khiến cả khu dân cư sợ hãi.

Khoảng 22h30 ngày 30/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại quán bán sinh tố trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa, TP.HCM.

Chay quan sinh to TP.HCM anh 1

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường. Ảnh: CB.

Nhiều nhân chứng cho biết sau những tiếng nổ lớn, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ diện tích 20m2 của quán sinh tố.

Sau 20 phút, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an TP.HCM đã nhanh chóng khống chế ngọn lửa.

Chay quan sinh to TP.HCM anh 2

Phát hiện thi thể người đàn ông bên trong quán. Ảnh: CB.

Tại hiện trường, toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông Đ.N.T (54 tuổi, quê Thanh Hóa) bên trong đống đổ nát.

Nạn nhân sau đó được xác định là ông Đ.N.T. (54 tuổi, quê Thanh Hóa). Quán nước xảy ra cháy được ông T. thuê để kinh doanh.

Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn nguyên nhân vụ việc có thể do nạn nhân tự tử. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Xe tải cháy ngùn ngụt đi thẳng vào trụ sở PCCC ở TP.HCM

Nam tài xế điều khiển xe tải lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Rạch Chiếc đi ngã tư Thủ Đức thì chiếc xe bốc cháy.

18:46 22/12/2025

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Khuya 17/12, vụ cháy bất ngờ bùng phát bên trong Chùa Kỳ Quang 2 (phường Gò Vấp, TP.HCM) khiến nhiều người hoảng loạn. Lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy.

09:39 18/12/2025

Cháy bãi phế liệu mút xốp tại TP.HCM, khói đen bao trùm bầu trời

Chiều 12/12, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã nhanh chóng dập tắt đám cháy xảy ra tại bãi chứa phế liệu mút xốp của một công ty ở phường Tây Nam.

15:14 12/12/2025

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

https://vov.vn/xa-hoi/chay-quan-sinh-to-tai-tphcm-mot-nguoi-dan-ong-tu-vong-post1257920.vov

Thiên Lý/VOV

Cháy quán sinh tố TP.HCM TP.HCM Bình Dương Cháy quán sinh tố Cháy quán TP.HCM Cháy TP.HCM Cháy Đông Hòa TP.HCM Cháy nhà

    Đọc tiếp

    Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh co tan Pho giam doc hinh anh

    Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có tân Phó giám đốc

    2 giờ trước 12:27 31/12/2025

    0

    Sáng 31/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình giữ chức Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý