Cháy bãi phế liệu mút xốp tại TP.HCM, khói đen bao trùm bầu trời

Chiều 12/12, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã nhanh chóng dập tắt đám cháy xảy ra tại bãi chứa phế liệu mút xốp của một công ty ở phường Tây Nam.

Cháy mút xốp nên khói đen dày đặc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h20 ngày 12/12, vụ cháy đã xảy ra tại bãi chứa mút xốp phế liệu của Công ty H.P.H trên đường ĐT 744, phường Tây Nam, TP.HCM (trước đây thuộc TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc khu vực 31 đã kịp thời điều động 5 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Do chứa nhiều mút xốp nên đám cháy tạo ra nhiều khói đen, cột khói cao hàng chục mét.

Lực lượng chức năng đã kiểm soát tình hình nhanh chóng, không để đám cháy lan rộng, đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Đến 13h40 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Diện tích đám cháy ước tính khoảng 100m2. Thiệt hại ban đầu được xác định là không đáng kể.

Đám cháy đã được dập tắt

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.