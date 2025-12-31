Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô tự đâm vào dải phân cách trên cầu Thanh Trì

  • Thứ tư, 31/12/2025 10:04 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tối muộn 30/12, khi di chuyển trên cầu Thanh Trì (Lĩnh Nam, Hà Nội), một ôtô con màu trắng mang BKS Hà Nội đã đâm vào dải phân cách làn ôtô và xe máy trên cầu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h cùng ngày. Khi di chuyển trên cầu Thanh Trì (Lĩnh Nam, Hà Nội), ôtô con màu trắng mang BKS Hà Nội đã đâm vào dải phân cách làn ôtô và xe máy trên cầu. Cú đâm khiến chiếc ôtô lật ngửa, nằm chắn ngang làn xe máy.

Qua hình ảnh camera do các phương tiện ghi lại, ôtô con di chuyển với tốc độ cao, sau đó tự va chạm với dải phân cách.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp với đơn vị liên quan giải quyết vụ việc.

