Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tai nạn liên tiếp, hai người tử vong ở TP.HCM

  • Thứ hai, 29/12/2025 14:56 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Trong buổi sáng, trên địa bàn TP.HCM xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến hai người tử vong.

Ngày 29/12, Công an TP.HCM đang điều tra, giải quyết hai vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, vừa xảy ra trên địa bàn.

Tai nan xe buyt TP.HCM anh 1

Vụ va chạm giữa ôtô khách và xe máy khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trên đường N9 (phường Thuận Giao, TP.HCM), ôtô khách khi vừa qua khỏi ngã tư giao nhau với đường D2 thì xảy ra va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển.

Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị thương nặng và tử vong sau đó. Tại hiện trường, xe máy nằm dưới gầm phía trước đầu ôtô khách.

Tai nan xe buyt TP.HCM anh 2

Vụ tai nạn giữa ôtô ben và xe máy làm một người tử vong.

Cũng trong sáng nay, tại khu vực ngã tư Quốc lộ 13 giao đường ĐX.082 (phường Chánh Hiệp, TP.HCM) xảy ra vụ va chạm giữa xe ben với xe đạp do người đàn ông điều khiển. Vụ tai nạn này khiến người đi xe đạp tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng công an cơ sở đã đến hiện trường xử lý.

Nguyên nhân hai vụ tai nạn giao thông kể trên đang được công an điều tra làm rõ.

Cột điện giữa đường ở TP.HCM, người dân nơm nớp lo sợ

Dù đã được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, thảm nhựa phẳng phiu và mở rộng mặt đường lên tới 23m, tuyến đường Chu Văn An vẫn có hàng chục cột điện sừng sững ngay giữa lòng đường.

6 giờ trước

Cụ bà tử vong dưới chân cầu ở TP.HCM

Một người đàn ông chạy xe ôm công nghệ chở theo bà cụ 75 tuổi lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành thì bất ngờ va chạm với xe khách loại 29 chỗ đang lưu thông cùng chiều.

46:2782 hôm qua

Thông tin việc gần 500 xe buýt nguy cơ ngừng chạy ở TP.HCM

Sở Công Thương TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp báo cáo, xác minh thông tin gần 500 xe buýt có nguy cơ ngừng hoạt động do thiếu nguồn cung khí từ 1/1/2026.

06:43 26/12/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/tai-nan-lien-tiep-lam-hai-nguoi-tu-vong-tren-duong-o-tphcm-post1808667.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tai nạn xe buýt TP.HCM TP.HCM Tai nạn TP.HCM Tai nạn xe buýt Tai nạn Giao thông TP.HCM Hai người tử vong

    Đọc tiếp

    Ca chet hang loat tren song Cha Va o TP.HCM hinh anh

    Cá chết hàng loạt trên sông Chà Và ở TP.HCM

    4 phút trước 19:01 29/12/2025

    0

    Theo nhiều hộ dân TP.HCM, khoảng một tuần nay cá nuôi trong lồng bè có hiện tượng cá bỏ ăn, yếu dần rồi chết hàng loạt, khiến không ít hộ đứng trước nguy cơ "mất trắng."

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý