Cột điện giữa đường ở TP.HCM, người dân nơm nớp lo sợ

Dù đã được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, thảm nhựa phẳng phiu và mở rộng mặt đường lên tới 23m, tuyến đường Chu Văn An vẫn có hàng chục cột điện sừng sững ngay giữa lòng đường.

Dọc đường Chu Văn An, nhiều cột điện nằm giữa lòng đường khiến xe cộ phải lách tránh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Cột điện đứng giữa đường

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến Chu Văn An đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến cầu Bông (TP.HCM), nhiều trụ điện hạ thế và trung thế vẫn án ngữ giữa tim đường, buộc các phương tiện phải liên tục lách tránh. Vào giờ cao điểm, dòng xe máy, ô tô đan xen trong không gian bị bó hẹp bởi các cột điện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào.

Anh Nguyễn Văn T., người dân sinh sống gần khu vực, bức xúc: “Đường thì mở rộng đẹp như đại lộ, nhưng cột điện đứng trơ trơ giữa đường. Buổi tối mưa lớn, tầm nhìn kém, xe đông là rất dễ xảy ra tai nạn. Người lạ đường đi lần đầu là giật mình liền”.

Không chỉ xe máy, nhiều tài xế ô tô cũng phải giảm tốc đột ngột để tránh các trụ điện, gây xung đột giao thông và nguy cơ va chạm dây chuyền.

Nhiều thiết bị máy móc, vẫn đang chắn mặt đường giao thông.

Theo người dân, các cột điện này đã tồn tại suốt nhiều tháng sau khi tuyến đường được thảm nhựa hoàn chỉnh. Việc chưa di dời khiến toàn bộ hạ tầng vỉa hè, cảnh quan đô thị bị chia cắt, nhiều đoạn phải rào chắn tạm bợ. Chị Lê Thị H., tiểu thương ven đường, lo lắng: “Ngày nào tôi cũng chứng kiến xe thắng gấp để né cột điện. Chỉ cần sơ sẩy là tai nạn xảy ra ngay trước cửa nhà. Người dân chúng tôi không biết kêu ai, vì đường đã làm xong mà nguy hiểm vẫn còn”. Đáng nói, hệ thống thoát nước, nền và mặt đường đã cơ bản hoàn thiện. Việc cột điện chưa được di dời khiến nguy cơ phải đào xới, phá dỡ tái thi công vỉa hè trong thời gian tới, gây lãng phí ngân sách và ảnh hưởng sinh hoạt người dân.

Theo tìm hiểu, việc di dời các trụ điện trên tuyến Chu Văn An đang gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý, do một số quyết định liên quan đã hết hiệu lực, dẫn đến hồ sơ không có cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Trong khi đó, ngành điện buộc phải duy trì các giải pháp tạm để đảm bảo lưới điện đang mang tải, làm gia tăng rủi ro mất an toàn và chi phí quản lý hiện trường.

Cột điện và vật liệu xây dựng vẫn đang chặn giữa đường.

Người dân đã lùi nhà, đường vẫn... thắt nút

Để có mặt bằng mở rộng tuyến đường, 166 hộ dân đã chấp nhận bàn giao đất, lùi sâu nhà ở, hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích chung. Thế nhưng, hình ảnh những cột điện nằm giữa lòng đường khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. “Chúng tôi đã lùi nhà, chịu thiệt để đường thông thoáng. Giờ đường xong rồi mà vẫn nguy hiểm thế này thì ai chịu trách nhiệm nếu tai nạn xảy ra?”, anh Phạm Văn L. đặt câu hỏi.

Nhiều đoạn đường đã được trải nhựa phẳng phiu nhưng cột điện vẫn giữa đường.

Tuyến đường nghìn tỉ được kỳ vọng giải tỏa ùn tắc, chỉnh trang đô thị, nay lại trở thành ví dụ điển hình cho sự thiếu đồng bộ trong đầu tư hạ tầng. Khi giao thông đã xong nhưng điện chưa thể “theo kịp”, thì người dân chính là những người phải đối mặt với rủi ro mỗi ngày.