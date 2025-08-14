Diện mạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi phá dỡ 'Hàm cá mập'

Sau một tháng thi công, tòa nhà 6 tầng "Hàm cá mập" có địa chỉ tại số 1-3-5 phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm) cùng hai trạm điện đã được tháo dỡ.

Đến nay, công tác dọn dẹp để hoàn trả mặt bằng đang được công nhân tích cực thi công.

Sau khi tháo dỡ tòa nhà “Hàm cá mập”, các cột sắt lớn được dựng lên ở vị trí bờ tường tòa nhà số 7 phố Đinh Tiên Hoàng để lắp đặt màn hình LED

Ông Bùi Việt Đức (Quản lý phụ trách thiết bị nhà thầu thi công) cho biết: “Màn hình led lắp đặt tại khu vực tòa nhà 'Hàm cá mập' vừa được tháo dỡ bao gồm 168 cabin, mỗi cabin bao gồm 16 mô đun led. Giàn led được lắp đặt với chiều cao 21 m, chiều rộng 17 m”.

Không gian thoáng đãng tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập". Theo kế hoạch, TP. Hà Nội sẽ cải tạo khu vực này, kết hợp với tuyến phố xung quanh, tạo không gian khoảng 1,4 ha để phục vụ cộng đồng. Phía dưới khu vực này sẽ làm 3 tầng hầm, trong đó tầng hầm 2 và 3 dự kiến làm bãi đỗ xe với lối ra vào tại phố Cầu Gỗ.

Vật liệu xây dựng được tập kết tạm thời tại khu vực Đài phun nước trung tâm của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Bãi xe trên đường Đinh Tiên Hoàng đã được di dời, thảm lại mặt đường, sửa chữa lắp đặt dải phân cách giữa để tổ chức lại giao thông.

Bên cạnh đó, nhà hàng Thủy Tạ cũng được tháo dỡ phần đầu hồi (do không nằm trong kiến trúc ban đầu). Dự kiến, công trình hai tầng này sẽ được hoàn trả lại nguyên vẹn kiến trúc gần 90 năm trước với thiết kế kiểu Á - Đông, mái cong và hệ thống cột trụ tròn thả chân xuống mặt hồ.

Việc phá dỡ, chỉnh trang trên được thực hiện nhằm khôi phục công trình kiến trúc theo nguyên gốc, đảm bảo mỹ quan và mở rộng không gian công cộng.

Dự kiến việc chỉnh trang khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ được hoàn thành trong tháng 8 này.

Tòa nhà Hàm cá mập (số 1-3-5 đường Đinh Tiên Hoàng ) dự kiến hoàn thành phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng sạch trong ngày 16/7.

Chiều 2/7, công nhân và máy xúc tiến hành phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập nằm bên cạnh Hồ Gươm, hoạt động tháo dỡ nằm phạm vi rào chắn cao 8 m và được phun nước.

Tối 19/6, hàng loạt máy cẩu, trang thiết bị cùng công nhân được huy động tới tòa nhà "Hàm cá mập" để phá dỡ công trình này.

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.